中植系背景兩公司董事長失聯　原因不明

11月29日晚，*ST天山、美吉姆兩家A股上市公司同時公告，無法與公司董事長取得聯繫，且不確定無法取得聯繫的具體原因。資料顯示，失聯的兩位董事長均有在中植集團任職的經歷。



11月29日，美吉姆晚間公告，公司通過電話、微信等方式，均無法與董事長馬紅英女士取得聯繫。經與馬紅英女士家人溝通，截至目前，公司尚不確定無法與馬紅英女士取得聯繫的具體原因。馬紅英女士除擔任公司董事長、董事會戰略委員會主任委員職務外，未擔任公司其他職務。

公司表示，截至本公告披露日，公司董事會仍有8名董事正常履職，其中獨立董事3名，符合法定最低人數。上述事項不會對公司董事會的運作和公司的正常經營產生重大影響。

同日，*ST天山公告，公司通過電話、微信等方式，均無法與公司董事長馬長水取得聯繫，經與馬長水家人溝通，截至目前，公司尚不確定無法與馬長水取得聯繫的具體原因。馬長水除擔任公司董事長、董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務外，未擔任公司其他職務。

截至本公告披露日，馬長水未持有公司股份。公司董事會仍有8名董事正常履職，其中獨立董事3名，符合法定最低人數。上述事項不會對公司董事會的運作和公司的正常經營產生重大影響。

值得注意的是，這兩家上市公司都與最近風波不斷的中植系有關。內地傳媒報道，上述兩家公司實控人均為已故中植系創始人解直錕，失聯的馬紅英、馬長水也在中植集團擔任職務。

中國中植集團因嚴重資不抵債，整體債務或至少達2200億元人民幣。11月25日，北京公安朝陽分局通報，已依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，並逮捕解某某等多名犯罪嫌疑人。