糾正外媒涉蔡英文提問　北京：台灣問題是中國內政

周三（29日），美國《紐約時報》舉辦交易錄峰會（DealBook Summit），播放蔡英文的預錄訪問。蔡表示「中國大陸目前正面臨內部難題，目前不太可能攻打台灣。」



今日（30日），中國外交部例行記者會上，北京方面糾正外媒涉蔡英文相關提問並強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場只會遭到可恥的失敗。



11月30日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。路透社記者提問，蔡英文在《紐約時報》的採訪中表示，受到國內經濟、政治等因素的影響，中方不會考慮出兵台灣。同時，國際社會也已經明確表示，戰爭不是一個選擇。發言人對此有何回應？

汪文斌表示：「首先糾正你的一個錯誤說法，台灣是中國領土不可分割的一部分，沒有什麼台灣總統，你提到的也不是一個外交問題。」

汪文斌強調，世界上只有一個中國，台灣問題是中國內政，堅持一個中國原則，是國際社會的普遍共識，要維護台海和平穩定，就必須旗幟鮮明堅持一個中國原則，反對「台獨」分裂，反對外部幹涉。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷進行謀「獨」挑釁，只會遭到可恥的失敗。