蔡英文：大陸正面臨內部難題　目前不太可能攻台

周三（29日），美國《紐約時報》舉辦交易錄峰會（DealBook Summit），並播放了蔡英文的預錄訪問。蔡表示，中國大陸目前正面臨內部難題，目前不太可能攻打台灣。



交易錄峰會創立者暨特約編輯索肯（Andrew Ross Sorkin）在訪談中問及，在美國總統拜登與中共總書記習近平於亞太經濟合作會議（APEC）會面後，如何評估台海衝突的風險。對此，蔡英文表示，台灣確實面臨加劇的軍事、脅迫、灰色地帶衝突行動、網絡攻擊及資訊操縱，面臨這樣的威脅，台灣民眾仍保持冷静，一些評論家甚至指出「我們可能太過冷靜」。然而，事實上台灣人民清楚這些情況，台灣會繼續竭盡所能，強化防衛能力及社會韌性。

美國《紐約時報》舉辦交易錄峰會（DealBook Summit），並播放了蔡英文的預錄訪問。（影片截圖＠New York Times Events）

索肯又問及，習近平一再提到統一台灣的意圖，但就稱想要透過和平的方式。蔡英文認為，中共領導層此刻正因內部難題而不知所措，或許這不是考慮對台灣發動大規模攻擊的時機。主要因為大陸正面臨內部的經濟、財政及政治難題，而且也因為國際社會表明，戰爭並非選項，和平及穩定符合各方利益。

索肯進一步問及，台灣晶片製造對全球至關重要，拜登政府將部分晶片生產移至美國視為首要之務，這對美台長期關係、以及對雙方戰略關係重要性的影響該如何看待。蔡英文認為，美國對台灣晶片製造能力的相關舉措，此刻對台灣而言是有利的，就建立供應鏈韌性而言，在某種意義上，台灣正幫助自己的盟邦及朋友，與此同時，也能使用在美國的可用資源，尤其是人力資源及人才。