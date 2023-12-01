河南父女中秋節家門前遭刺死　家屬：疑兇聽錯自己被罵　殺人洩憤

今年9月的中秋佳節期間，河南周口鄲城縣新城區父女在自己門前慘遭殺害。周四（11月30日），家屬丁小露（化名）透露，疑兇丁某是同村人，事發當天原本帶刀前去找鄰居理論，但找不到人，這時剛好聽見旁邊路口處丁小露的父親正大聲說話，丁某以為是在咒罵自己，遂對其行兇，並把隨後趕來的丁小露的妹妹一同殺害。目前，當地已成立專案組調查。



事發於9月29日晚，據丁小露了解，當時丁某懷疑巷口的鄰居罵自己，於是前往找他理論，「他和鄰居沒恩怨，他經常懷疑有人罵他，他媽還說別惹他，他身上帶著刀」。結果，鄰居沒有開門，而這時丁小露父親剛好站在巷口旁的路燈處，被家人喊回家，聽見人聲的丁某遂以為是在說自己，走出來和丁小露父親理論，隨後把對方以及聽到聲音後趕來的丁小露的妹妹雙雙刺傷。

事發現場。（瀟湘晨報）

更甚的是，隨後丁小露的母親也趕來巷口，見到如此恐怖的情況後馬上向還在家裏的弟弟喊說出事了，這時丁某竟持刀追了上來，想把兩母子也一併傷害，嚇得二人連忙躲進家把門鎖上，然後報警。

據目擊者丁嬸嬸表示，事發時動靜很大，她遠遠看到丁某往地上「一個勁地扎」，並一邊叫喊類似「我叫你幹嘛幹嘛」的話。後來到家門口看時，她才看清楚地上躺了人。期間，丁某還踢了踢躺著的人，用當地方言說了聲「死了」。

鄲城縣公安局出具的鑒定意見通知書。（瀟湘晨報）

據鄲城縣公安局出具的鑒定意見通知書顯示，丁小露父親被他人用單刃銳性器械刺傷頸部、胸部致頸部頸總動脈橫斷、頸內靜脈破裂、雙側血氣胸致大失血而死亡。丁小露妹妹則被他人用單刃銳性器械刺傷頸部、胸腹部致左側頸總動脈破裂、肺組織、隔肌、胃、肝臟、脾臟破裂引起大失血而死亡。

丁小露表示，警方已經立案並成立了專案組，但兩個月過去了，仍沒有調查結果。現時一家沉在悲痛之中，希望能案件能加快進展，嚴懲兇手。