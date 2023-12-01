姦殺15歲女同學　兇手判無期賠5.5萬　少女家屬申訴：以命抵命

2022年，內地一名15歲中學女生遭同級同學柳某某強姦殺害。2023年7月，江西省宜春市中級人民法院一審判決兇手柳某某無期徒刑，民事訴訟部分賠償被害人家屬喪葬費5.5萬元。被害少女家屬不服判決，再次上訴。

近日，案件經江西高級人民法院二審後，裁定維持原判。受害少女家屬再次表示，若判死刑可無需賠償，但目前判罰無法接受5.5萬元（人民幣，下同）賠償，將繼續申訴。



綜合內媒報道，2022年11月16日晚，兇手柳某某瀏覽網絡暴力色情小說後，產生了尋找女性實施強姦之意。2日後的下午，柳某某以幫忙拎廢品為由將同學鐘某騙至家中，欲與其發生性關係遭到拒絕、辱罵。

隨後，柳某某將逃至樓下的鐘某拖回家，因恐事情敗露，柳某某掐住鐘某脖子又捂住其口鼻，最後致鐘某窒息，後又將鐘某拖至衛生間，對其頸部連砍數刀以加速放血。期間，柳某某對被害人進行了猥褻。

被害少女鐘某和兇手是同年級同學，曾是同班同學。（黑龍江網）

數罪並罰判無期 不予從輕處罰

案件在今年7月一審判決，柳某某欲強行與未成年少女發生性關係，構成強姦罪；為掩蓋強姦罪行，以暴力手段故意剝奪被害人生命，致其死亡，行為構成故意殺人罪。被告人柳某某犯數罪，依法應數罪併罰。

法庭審理認為，柳某某在實施強姦過程中犯罪未遂，對該罪依法可以比照犯罪既遂從輕處罰。柳某某犯罪時系已滿十四周歲未滿十六歲的未成年人，且犯罪以後明知家人報警仍留在現場等候，歸案後如實供述自己的罪行，係自首，但被告人柳某某犯罪手段極為殘忍，犯罪後果極為嚴重，主觀惡性極深，社會危害性極大，嚴重侵害未成年人權益，理應從嚴懲處，本院對被告人柳某某不予從輕或減輕處罰。

少女父親一審抗訴：要求死刑賠百萬

對於法庭判決，受害人父親鐘先生表示，已向法院提交刑事附帶民事上訴狀及抗訴申請書，要求判處死刑及賠償喪葬費、交通費、精神損失費等共計157萬餘元。

鐘先生透露，女兒與兇手同年級，還曾是同班同學，「他這個（犯罪行為）真的是太令人髮指了。」女兒的意外離世，給一家人造成和很大的身心打擊。鍾先生說，「我是真的一萬個不服這個判決，什麼判處無期徒刑、民事賠償5.5萬，那是一個人命啊！」

一審時，兇手家屬一直未向鐘先生及其家人正面道歉，「他的母親說她賠不出、賠不起的。」鐘先生表示，犯罪者必須受到法律的嚴懲；同時呼籲社會、政府和學校能夠加強對未成年人的法律教育，加強管理，避免這種流血事件再次發生。

近期，案件二審判決出爐，維持原判。受害少女家屬不服判決將申訴。（百姓關注影片截圖）

二審維持原判

11月29日，受害女生家屬透露，案件經過江西高院二審，裁定維持原判。死者姑姑鐘女士稱：「我們當然堅持他能一命抵一命死刑，如果死刑，賠償我們可以不要。」少女父親稱打算繼續申訴。