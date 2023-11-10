晚上在家玩球不聽勸　樓下男暴怒上樓砍一家3口　父死母殘兒毀容

河南省漯河市發生一起恐怖命案，一名男子因不滿住在樓上的小孩到了晚上10點多還在家裡玩球，於是上樓理論。但樓上鄰居卻置之不理，他一怒之下返家拿刀，並將樓上鄰居砍成1死2傷，其中一家三口中的父親送醫後宣告不治，母親因臉部中刀恐失明，男童則是右臉被砍出大傷口，幾乎毀容。



目前男子已被警方逮捕，詳細案件情況為何仍待釐清。據事發社區附近街坊表示，兩家住戶長期交惡，「多次調解都沒用」，最終導致憾事發生。



根據現場畫面，遭砍一家3口中父親傷勢最為嚴重，渾身是血被抬上救護車，而母親則是抱著兒子倒在地上，兩人身上同樣也有不少傷口，地板上甚至還留有一攤攤血漬。據內媒報道，父親送醫後宣告不治，母親因臉部中刀恐失明，男童則是右臉被砍出巨大傷口，近乎毀容。

鄰居指出，兩家住戶長期交惡，「平常就有恩怨」，經過多次調解都沒用，才導致憾事發生。目前臨潁縣公安局證實發生此案，但僅表示嫌犯已經遭到逮捕，案件詳情還要進一步調查。

圖左母親眼睛中刀恐失明，圖右的孩童臉被砍傷幾乎毀容。（微博）

網民點睇：

「天啊，太恐怖了，鄰里互相謙讓理解多麼重要」

「砍人是不對的，但是為什麼放任孩子在家拍皮球」

「為雙方都感到不值，晚上10點還拍皮球......」

「下次這種事情做之前，先去醫院開個病例，結論是因為常年無法忍受噪音，引發了狂躁症，然後就可以吧病例給鄰居看看，如果鄰居還不懂，那就在繼續吧」

「熊孩子背後都有個熊家長，也要考慮別人晚上休息啊！」

