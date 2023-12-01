新版永居證「五星卡」簽發啟用　首日50名在華外國人領取

被稱為「五星卡」的新版中華人民共和國外國人永久居留身份證今日（1日）正式簽發啟用，首日共有50名取得在華永久居留資格的外國人領取到。據國家移民管理局相關負責人介紹，「五星卡」由國家移民管理局簽發，是經批準在中國境內永久居留外國人的法定身份證件。持證人可在需要證明個人身份的場合作為個人身份憑證單獨使用，無須再出示其外國護照。



由於加入了體現國家標識的五星元素，該證被稱為「五星卡」；啟用首日，北京、天津、上海、廣東等地公安機關出入境辦證窗口，都可見不少永久居留外國人咨詢申請換發。

而領取到首批「五星卡」的外國人來自美國、德國、英國、法國、俄羅斯、瑞典、新加坡、韓國等20多個國家，他們均在經濟、教育、科技、文化、衛生等多個領域為中國經濟社會發展作出突出貢獻，當中包括中國政府友誼獎獲得者，在華長期任職工作的外籍高層次管理和專業技術人員，在重點院校、科研機構長期從事教學科研的外籍教授學者等。

國家移民管理局相關負責人介紹，「五星卡」優化證件信息存儲方式，並美化版式布局，採用了更為先進的防偽技術，增強了個人信息保護和數據安全性。國家移民管理局會同有關部門大力推進各相關行業領域應用系統、設施設備的適配性升級改造，便於持證人在交通出行、生活消費、金融通信等公共服務、政務服務領域和互聯網平台使用。

負責人又表示，簽發啟用「五星卡」是國家移民管理局服務保障國家高水平開放，提升在華外國人管理服務信息化水平的重要舉措，有利於更好地服務海外人才來華投資興業、創新發展和工作生活，為我國經濟社會高質量發展作出更多的貢獻。