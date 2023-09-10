湖北景區看演出｢外國人優先｣？　內地旅客遭喝斥｢往後站｣引熱議

9月10日，內地博主「藍戰非」發布影片稱，在湖北襄陽唐城景區遊覽、觀看演出時，景區推遲演出等待外國遊客，要求中國遊客不能阻擋外國遊客視線等。事件遭到網民批評，隨後唐城及襄陽文旅局隨後將官方影片賬號設置為私密。



該博主稱，他花126元人民幣購票進入景區，之後一千多人被工作人員要求在指定的警戒線內觀看，不可以坐地，不能站到外國遊客的前邊觀看，「原本8點20開始的演出，因為這11個外國人還在吃飯，遲遲未到，我們要等他們來了表演才能開始。」

他在影片中提到，若景區有重要接待，應該暫時關閉專門接待，而非向一千多遊客售票后區別對待。現場影片顯示，不少站在警戒線內的遊客與保安發生爭執，被保安要求「往後站」，還稱「這不能站，這是你能站到嗎？」，影片最後，有人喊：「8點20的演出還不開始，要等那幾個外國人。」

影片在網絡引發熱議後，唐城及襄陽文旅局在抖音平台的賬號已被設置為私密不可見狀態。不少網民在「唐城」「襄陽文旅局」關鍵字相關的其他影片下留言表達不滿。

據唐城景區官網介紹，該景區拍攝過《妖貓傳》《天盛長歌》《將夜》《九州縹緲錄》等電影電視作品。景區工作人員表示，還在對這起事件進行調查，公司專門的機構將通過網絡進行回覆。襄陽文旅局工作人員表示，對事件正在核查，具體情況將及時公布。

網民睇法：

都2023了，某些地方還站不起來嗎！



管不了外國人，只能靠特殊待遇來博取好口碑。相反的國內老百姓口碑不重要，因為能隨便收拾



1949年後中國就站起來了，有些地方至今跪著。



多視頻上各種民族崛起，現實中各種崇洋媚外



保安那句「這是你們能站的地方嗎」讓我有種夢回租界的錯覺。

