中國男子東京殺害日本女子　警方披露細節：情侶關係，男方曾施暴

日本東京都世田谷區一間公寓，近日驚傳命案，29歲中國男子殺害24歲日本女子。當地警方調查指，二人為情侶關係，犯案男子今年8月就曾暴力毆打女友。目前，案件正進一步調查中。



犯案的中國男子王雷。（新聞截圖）

綜合日本媒體報道，行兇男子為29歲的「王雷」，被害女子是其24歲的女友，名叫「小島七海」，小島七海的胸口和腹部被刺4刀，送院搶救後仍宣告死亡。

東京警視廳周四（11月30日）公布基本案情指，今年7月15日，兩人發生激烈爭執，小島七海提出分手惟遭到王雷威脅，遂向警方報案。警方對二人進行勸說，並對王雷進行口頭警告，同時與小島七海建立每月定期聯繫制度。

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不過，今年8月12日，小島七海遭到王雷的毆打，於是跑進牛込警察署報警。警察找到王雷，再度提出當面警告，要求其不得使用暴力威脅。

同時，東京警視廳還發表一份道歉聲明，表示雖然兩次對王雷進行警告，並與小島七海建立了定期聯繫，二人還是時常見面，繼續保持交往，因此沒有依據《盯梢尾隨規制法》對王雷採取司法措施，也沒能對小島實施必要的人身保護，結果招致了如此悲慘事件的發生。