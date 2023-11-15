中國男辦日本永住權遭拒　當場撒野朝櫃台吐痰爆粗　同胞勸也不聽

日本政府今年10月公佈截至6月底的在日外國人數約為322萬人，創下歷史新高，其中排行第1的國家為中國，約有78萬人；疫情之後到日本留學、工作的中國籍人士也在逐漸回流。然而近日日本網絡上瘋傳一段影片，一位自稱是中國人的大叔疑似因為申請永住權沒通過，竟然當場暴走，不斷對着職員叫囂，甚至還對着櫃檯吐痰、用中文飆罵三字經，誇張行徑全被拍下，讓一些日本和中國網友都看不下去。



不獲批永住權便以這副德行回應，也實在太要不得！（按圖了解）

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網上流傳的影片超過2分鐘，只見在日本的永住權審查諮詢窗口前，一位戴着紅色帽子、穿着黑色外套的大叔先是以日文對着日本公務員大聲叫罵「混蛋傢伙」、用腳踢走掉落在地上的相關文件，接着又用日文大吼：「我們亞洲人大家都很可憐！美國人的臉就值錢！我們亞洲人的臉就低賤！」

在此期間，戴着口罩的日本公務員均保持沉默，一旁來辦事的其他路人似乎也對此狀況感到震驚，有一名正在整理文書資料的男職員被大叔的行徑嚇到，回頭望了他一眼，又嚇得趕緊低頭繼續手邊動作。暴走的大叔接着還朝窗口櫃台吐了一口痰，然後作勢揮舞起拳頭威脅，並改以中文喊罵：「該揍你個Ｘ你Ｘ的！」

中途雖然有一名路人A上前試圖好言相勸，但中國大叔仍不留情面，路人A見狀只好先退開，大叔又持續以中文、日文飆罵：「我很可憐！我沒飯可吃！」、「我明天沒飯吃了！」、「日本人混帳傢伙！你們的腦子……」、「我想要永住權！日本的！」、「日本人是混帳傢伙！」

後來現場又有另一位也會說中文的路人男子B上前，試圖讓大叔冷靜下來：「怎麼回事啊？你要辦事說清楚，不要在這喊」暴走大叔則回答：「我下個月沒飯吃了！」路人B要求大叔先坐下，不要大喊擾民，結果大叔同樣不領情，囂張回話：「我為甚麼要聽你的？」

路人男子B依然保持冷靜說：「我也是中國人」，再次要求大叔坐下好好說話，但遭到大叔回嗆：「他們會很看不起你，你知不知道」、「滾蛋吧！」、「關你X事啦！」、「你說你是中國人，我這樣的護照你有嗎？拿出來給我看看！」最後連路人B也無力招架崩潰的大叔，只能回到座位上等待，大叔又再次到櫃台前叫罵、拍桌大吼。影片在網上傳開後，大叔的囂張行為也引發大量網民撻伐。

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