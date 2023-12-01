習近平視察武警海警總隊東海海區指揮部　強調堅決捍衛領土主權

據新華社報道，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平周三（11月29日）武警海警總隊東海海區指揮部視察，強調要深入貫徹黨的二十大精神，把握海警力量建設運用特點規律，提高海上維權執法能力。



習近平視察武警海警總隊東海海區指揮部。（新華社）

習近平表示，要有效維權執法，堅決捍衛中國領土主權和海洋權益。要建立健全海上執法協作配合機制，依法嚴厲打擊海上違法犯罪活動，維護中國海洋經濟健康發展。要務實開展海上執法對外交流合作，積極參與國際和地區海洋治理。

習近平指出，要立足當前、着眼長遠，加強整體謀劃和工作統籌，制定好路線圖、施工圖，扎扎實實提高指揮部建設水平。要抓好相關改革任務落實，推動力量體系優化升級，為指揮部建設創造更好條件。

習近平強調，要全面加強指揮部黨的建設，確保政治過硬。第二批主題教育正在深入開展，要力戒形式主義、官僚主義，切實解決實際問題，取得扎實成效。要嚴格教育管理，狠抓經常性基礎性工作落實，確保秩序正規、安全穩定。要高度重視基層建設，鍛造堅強戰鬥堡壘，提高基層自建能力。各級要滿腔熱忱為基層排憂解難，激發大家幹事創業積極性，齊心協力開創指揮部建設新局面。