中國對歐亞六國試行單向免簽首日　入境人員較前一日增加逾12%

12月1日是中國對法、德等六國試行單方面免簽政策生效首日，入境人員較開放免簽的前一天增加逾12%。



《人民日報》和「中新網」2日引述國家移民管理局消息報道，中國1日對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞六國持普通護照人員實施免簽入境政策首日，相關國家人員共有2029人次透過免簽入境中國。

其中馬來西亞籍人員免簽入境1113人次，為當日六國免簽入境人數最多國家；法國籍人員免簽入境227人次，是當日六國中較前一日入境中國人數增幅最大國家，增長52.31%。據統計，上述六國入境中國人員人次在免簽首日較前一日增長12.54%。

據北京邊檢總站介紹，截止到12月1日17時，北京邊檢總站共為來自六個國家的189名符合條件旅客辦理了免簽入境手續。圖為北京首都機場。（Reuters）

國家移民管理局負責人表示，為確保免簽入境政策順利實施，進一步促進中外人員往來和合作交流，全國邊檢機關優化警力部署，加強現場引導，開足查驗通道，確保口岸高效和順暢通關，管理局亦指導各地公安機關出入境管理部門，依法依規為免簽入境人員提供停居留便利。

此前，外交部11月24日在例行記者會上宣佈，從2023年12月1日至2024年11月30日期間，對歐亞六國法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙和馬來西亞試行單向免簽證政策。這些國家持普通護照人員赴華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

德國駐華大使傳融（Patricia Flor）稍早前對中國試行單向免簽證政策表示歡迎，形容北京方面的決定將在前所未有的程度上為德國公民前往中國帶來便利，並希望有關政策可以擴展至整個歐盟。