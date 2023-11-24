馬媒：馬來西亞12月起向中國遊客推免簽證　中馬互訪免簽

撰文：聯合早報
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馬來西亞內閣透露消息稱，自12月起，中國人前往馬來西亞可享有30天免簽入境便利，中國則給予馬來西亞人民15天的免簽入境便利。

《馬來西亞東方日報》報道，吉隆坡中國簽證申請服務中心11月24日發出通告，為進一步促進中馬人員來往，自2023年12月1日0時起至2024年11月30日24時，馬來西亞持普通護照人員赴華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。

「不符合免簽事由、時限的人員仍需在入境前辦妥赴華簽證。」

文告指出，此前已獲發赴華簽證的馬來西亞公民，所持簽證繼續有效；已受理的簽證申請，將正常審發。目前，馬來西亞公民要到中國旅遊，必須到簽證中心申請簽證，之後可入境中國長達30天。

這項旨在促進兩國人民互相來往的簽證措施，有利於兩國在各領域加深合作與發展。

星洲網引述獨家消息指出，馬來西亞內閣消息人士稱，政府給予中國旅客30天免簽入境便利，以期能實現2500萬人次中國遊客訪馬的目標。「中國政府給予馬來西亞旅客15天入境免簽便利的消息，相信會在近期內公布。」

據了解，具備出國能力的中國旅客預計有1億2000萬人，「政府放眼全面復蘇至疫情前，使旅遊領域在2025年成為馬來西亞第二大收入。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

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