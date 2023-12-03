中國自主研發首座無人化垂直植物工廠投用　20層｢高樓｣如何種菜？

央視財經報道，近日，由中國農業科學院都市農業研究所自主研發的首座無人化垂直植物工廠，在四川成都投入使用。據悉，無人化垂直植物工廠可以在多層建築、戈壁沙漠、荒地中進行食物連續高效生產，對維護糧食安全等問題具有重要意義。



中國農業科學院研究團隊率先創立植物光配方與光效提升理論方法，攻克植物工廠「光效低、能耗高」的世界性難題，構建了世界首例20層垂直無人植物工廠。該工廠是一套高效農業系統，可以在城市進行食物生產，在解決未來都市等地食物就近穩定供應、拓展耕地空間等方面優勢明顯。

中國自主研發首座無人化垂直植物工廠投用。（央視財經）

據介紹，這座層數高達20層的垂直植物工廠，採用自主培育的作物新品種、垂直立體栽培系統、營養液自動供給系統、人工模擬節能光源以及基於AI的智慧管控系統，實現了在垂直空間內的食物周年穩定生產，不受氣候地域影響。

在投用生產的成都市區，通過育種加速器可以使作物快速生長發育。研發團隊採用水培或霧培手段，使植物吸收營養；通過光與營養精準調控，誘導早期開花和促進作物快速生長，大幅縮短作物生育周期。生菜、葉類菜、果菜、食用菌類等都可規模化生產。

中國自主研發首座無人化垂直植物工廠投用。（央視財經）

中國農業科學院都市農業研究所副所長甘炳成表示，目前整個自動化生產體系是全世界領先水平，設施單體生產層數也為世界最高。中國農業科學院都市農業研究所助理研究員李宗耕表示，這樣一年能夠生產10茬以上的蔬菜，年產量大概在50噸以上，相當於60畝大田的產量，大大提升了土地的利用效率，也節約了耕地資源。目前，科研團隊已經匯總72類作物、1300多種光配方的數據庫，對作物基礎研究、生理研究等發揮著重要作用。