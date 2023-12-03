東航上海至香港航班故障備降廈門　引擎葉片斷裂　專家：嚴重損壞

東方航空稱，今日（3日）早上一架上海虹橋飛往香港的航班飛行過程中出現故障信息，該航班備降廈門。內媒指該航班為東航MU721航班，事發時機艙內發生劇烈抖動，有乘客聽到左側有一聲巨響，並聞到有強烈燒焦氣味，網傳照片可見左側引擎部分葉片斷裂。有專家分析稱，初步判斷飛機故障原因為飛機左側引擎嚴重損壞。



網傳照片可見涉事航班左側引擎部分葉片斷裂。（網絡圖片）

涉事航班為東航MU721航班，早上8點10分從上海虹橋機場起飛，原計劃於10時50分降落香港國際機場，最終在9點59分安全備降廈門。

客機機型為空中巴士A330-343（寬體機）。內地資深機長陳建國在其微信公眾號指，客機使用的是勞斯萊斯遄達（Rolls-Royce Trent）引擎。當時的飛行高度為34100英尺，即10400米。

內媒《極目新聞》引述陳建國稱，根據現有影片照片和親歷者描述情況，初步判斷飛機故障原因為飛機左側引擎嚴重損壞，原因可能是引擎葉片質量問題或者是撞到外來物，外來物可能是鳥類，也不排除是其他小型飛行器。但根據事發高度判斷，遭遇鳥擊的可能性較小，具體原因要看最終官方調查結果。

對於有網友質疑飛機故障是否與近日的地磁暴有關，陳建國稱，地磁暴不會影響到飛機引擎，因此基本可以排除這種可能性。

東航一架上海虹橋飛往香港的航班備降廈門。（《北京青年報》）

陳建國稱，根據該航班的航跡圖分析，飛機大約在上午9時30分遭遇引擎嚴重損壞。但飛機在單發故障（一台引擎故障）後，一台引擎也完全可以安全飛行。該型飛機可以自動駕駛飛行，對於飛機師而言，只要識別狀況並控制飛機，執行對應的ECAM（飛機電子集中監視系統）動作，完成相對應的程序即可。

嚴重引擎葉片斷裂需換下整個引擎

內媒《界面新聞》則引述一名機務維修人員稱，「發動機（引擎）正常運轉時，每個葉片都處在非常平衡的狀態。但是如果這台發動機部分葉片發生斷裂，葉片殘缺後，發動機運轉的時候肯定會造成飛機抖動」。

該名機務維修人員還提到，嚴重的引擎葉片斷裂問題，後續應該不只是維修，而是要換下整個引擎。

事發飛機的航跡圖。（《極目新聞》）

據內媒《大象新聞》消息稱，東航客服表示備降原因顯示為飛機維修影響，「廈門到香港這一段還沒有起飛，目前看到飛機的機號有變，可能會換飛機」。