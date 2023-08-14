疑因尿袋冒煙　東航緊急備降武漢　着陸後乘客鼓掌嘆「保命了」

8月13日，東方航空MU6958由拉薩飛往上海的航班，疑似一名乘客的充電寶掉進座椅縫隙被擠壓冒煙，導致飛機備降武漢天河國際機場。

綜合內媒報道，東航今日（14日）回應表示，此航班昨日因航空公司原因備降武漢，今日從武漢飛往上海。



一條網傳影片顯示，機上工作人員將頭等艙座椅拆開，空姐正拿著滅火器。機上乘客稱，頭等艙旅客充電寶掉進座椅縫隙，調節過程中遭擠壓，事發時滿艙煙火味。「強烈建議頭等艙的座椅要改進設計，不要留縫隙，否則危及飛機安全。」

據航班出行服務APP飛常準顯示，該航班備降武漢天河國際機場。乘客表示，下飛機時艙內燃燒的氣味都沒有散盡，整個航班的人被分別安置到別的航班後離開武漢。乘客形容當時的心情稱，「本身在天上你都被嚇得半死，飛機着陸的時候大家是鼓掌的，保命了的感覺。」

14日，東航回應稱，航班巡航期間一旅客的充電寶冒煙，機組第一時間按程序處置，排除安全風險。東航提醒旅客按規定攜帶並妥善保管各類鋰電池設備，發現異常立即報告機組人員。

據中國民用航空局乘機規定，嚴禁攜帶額定能量超過160Wh的充電寶；攜帶額定能量超過100Wh但不超過160Wh的充電寶，必須經航空公司批准且不得超過兩個。