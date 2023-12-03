東航上海至香港航班突故障備降廈門　艙內劇烈抖動有燒焦味｜有片

據中國東方航空官方微博通報，12月3日，一架上海虹橋飛往香港的航班飛行過程中出現故障信息，為確保飛行安全，機組按程序處置、備降廈門做進一步檢查，航班已於09:59安全落地。



內媒指該航班為東航MU721航班，早上8點10分從上海虹橋機場起飛，計劃於10時50分降落香港國際機場T1航站樓，客機為空中巴士330機型。據網傳影片顯示，事發時機艙內發生劇烈抖動。



東航一架上海虹橋飛往香港的航班備降廈門。（《北京青年報》）

乘客：機身劇烈抖動有強烈燒焦氣味

《北京青年報》的報道引述機上一名乘客稱，航班基本準時起飛，她所在乘坐的頭等艙基本滿座。飛行途中乘務員開始分發早餐，「我早餐還沒吃完，大約不到10點的時候，就聽到左側有一聲巨響，然後機身開始出現劇烈的抖動，仿佛拖拉機啟動時一樣，還伴有強烈的燒焦氣味。我們的咖啡和茶都抖得溢出來了」。

該乘客稱，她坐在機艙中間靠右的位置，曾聽到靠左側窗戶的一名乘客叫道「發動機壞了」。隨後機艙內廣播提示，說飛機出現了故障，此後飛機再次廣播，說要備降至廈門。

該乘客形容，當時大家都繫上了安全帶，感覺呼吸都凝滯了。劇烈的顫抖持續了大約10分鐘左右，最終飛機成功降落在機場，「從發生故障到落地，大約持續了20分鐘，後面10分鐘顫抖就沒那麼明顯了」。

東航微博發通告。（微博中國東方航空）