東航MU721次航班已抵達香港機場　此前上海起飛突發故障備降廈門

今日（3日）早間，由上海起飛，飛往香港的東航MU721次航班中途經歷突發故障，備降廈門。據內媒最新消息，該航班已在香港國際機場降落。



《界面新聞》報道，據航旅縱橫APP及香港國際機場官網顯示，12月3日18:35，中國東方航空MU721次航班已在香港國際機場降落。

報道指，東航MU721次航班原計劃8:10從上海虹橋T1起飛，10:50降落至香港機場T1。實際起飛時間為8:30，但在飛行途中出現故障，飛機於10:00備降至廈門高崎機場。3日下午17:29，MU721次航班從廈門高崎機場起飛。

航旅縱橫APP顯示，東航MU721次航班執飛飛機為空客330-300寬體機型，註冊編號B8970，機齡為6.4年，座位數294座。

東航一架上海虹橋飛往香港的航班備降廈門。（《北京青年報》）

今日上午11時，中國東方航空官微發布消息，今日公司上海虹橋至香港一航班飛行過程中出現故障信息，為確保飛行安全，機組按程序處置、備降廈門做進一步檢查，航班已於09:59安全落地。公司積極做好旅客服務保障，盡快安排旅客成行。對航班旅客造成的不便，公司深表歉意。

內媒報道指，該航班為東航MU721航班，早上8點10分從上海虹橋機場起飛，計劃於10時50分降落香港國際機場T1航站樓，客機為空中巴士330機型。據網傳影片顯示，事發時機艙內發生劇烈抖動。

內媒《極目新聞》引述陳建國稱，根據現有影片照片和親歷者描述情況，初步判斷飛機故障原因為飛機左側引擎嚴重損壞，原因可能是引擎葉片質量問題或者是撞到外來物，外來物可能是鳥類，也不排除是其他小型飛行器。但根據事發高度判斷，遭遇鳥擊的可能性較小，具體原因要看最終官方調查結果。

對於有網友質疑飛機故障是否與近日的地磁暴有關，陳建國稱，地磁暴不會影響到飛機引擎，因此基本可以排除這種可能性。