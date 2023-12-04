網紅王吉賢在家拍攝烏軍作戰涉洩露軍事秘密　判監5年緩刑1年

據烏克蘭媒體報道，烏克蘭一地方法院於近日宣布，中國籍男子王吉賢因在家拍攝烏軍設施並在網絡進行傳播，觸犯了洩露軍事秘密罪，被判有期徒刑5年，緩刑1年。



俄烏戰爭爆發後，居住在烏克蘭的王吉賢開始拍片記錄戰爭情況，成為一名網紅，但因其影片內容不符內地官方立場，在國內遭封殺，曾引起爭議。



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烏克蘭媒體的報道援引敖德薩市濱海區法院11月29日判決表示，今年5月，王吉賢在家中陽台拍攝了烏軍防空武器攔截俄軍空襲的畫面，隨後將影片放在網絡進行傳播，並注明了拍攝的時間地點及武器毀傷效果。此外，王吉賢還於7月和8月再次拍攝類似影片並進行傳播。

當地法院認為，王吉賢拍攝的內容可供俄軍用於推測烏軍的兵力部署，觸犯了該國法律中「洩露軍事秘密」的罪行，但考慮到王吉賢主動向烏軍捐贈了15萬格里夫納（約合3.2萬元港幣）的捐款，且在庭審前後均曾表示自己支持烏克蘭的軍事行動，因此法院判決他有期徒刑5年，緩刑1年。

據烏克蘭媒體報道，烏克蘭一地方法院於近日宣布，中國籍男子王吉賢因在家拍攝烏軍設施並在網絡進行傳播，觸犯了洩露軍事秘密罪，被判有期徒刑5年，緩刑1年。（烏克蘭《法庭記者》新聞網）

影片在國內遭封殺

據公開報道，現年38歲的王吉賢原為程式設計師，其妻子為烏克蘭人。俄烏戰爭爆發後，居住在烏克蘭敖德薩的王吉賢開始拍片記錄戰爭情況，並上傳到國內外多個網站。

王吉賢的部分影片內容不符內地官媒立場，例如他曾以對比手法，在央視影片畫面下方附上俄羅斯戰損嚴重、大量坦克被烏克蘭軍隊繳獲等畫面。王吉賢很快在國內受到封殺，包括微博等帳號均遭封鎖。事件遭國際媒體廣泛報道，王吉賢當時也因接受多個媒體採訪而受到廣泛關注。