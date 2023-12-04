韓正：反對霸權主義和強權政治　反對借多邊之名行單邊之實

新華社報道，國家副主席韓正4日（周一）在廣州出席「2023從都國際論壇」開幕式並致辭，表示「當前形勢下，我們比以往任何時候都更需要堅持多邊主義的核心價值和基本原則，踐行共商共建共享的全球治理觀」。



國家副主席韓正4日（周一）在廣州出席「2023從都國際論壇」開幕式並致辭。（新華社）

韓正提出三點，一要在求同存異前提下和平共處，在平等交流過程中融合發展，在相互借鑒基礎上共同進步。在人類命運共同體理念指引下，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，高質量共建「一帶一路」。

二要在協商共識基礎上，推動全球治理朝著更加公平合理方向發展，為世界注入更多穩定性和正能量。反對霸權主義和強權政治，反對借多邊之名行單邊之實。

三要堅持全球化正確方向，反對保護主義和「脫鉤斷鏈」，做大互利合作蛋糕，為世界經濟復蘇注入更多動能。堅持對話協商，推動政治解決熱點問題，共同應對風險挑戰。

韓正強調，中國是多邊主義的倡導者，更是實踐派，正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。中國堅持走和平發展道路，堅持高質量發展、高水平開放，願同各國攜手共創人類更加美好的未來。

「2023從都國際論壇」當日在廣州市開幕，主題為「多邊主義：更多交流、更多包容、更多合作」，由中國人民對外友好協會、澳大利亞－中國友好交流協會、廣東省政府及世界領袖聯盟共同主辦。