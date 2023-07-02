韓正：中方願同各國共同維護世界和平安全　共謀全球發展繁榮

第十一屆世界和平論壇開幕式今日（2日）上午在清華大學舉行，國家副主席韓正發表主旨演講。

韓正表示，中方願同各國一道共同維護世界和平，為促進世界和平和發展不斷作出新的更大貢獻。



韓正表示，中國願同各國一道，共同維護世界和平安全，共謀全球發展繁榮，共倡文明交流互鑑，共享人類發展、安全、文明成果；建議各國堅持獨立自主，相互尊重，不能以單一標衡量世界豐富多彩的政治制度，各國應尊重不同國家人民對價值實現的探索。

韓正表示，中方始終堅持通過對話協商解決衝突，他以沙特與伊朗在中國斡旋下實現和解為例，若衝突對立雙方不能對話，和平和政治解決就難以實現，有影響力的大國都應該按照當事國的意願和需要，勸和促談。

韓正提出四點建議。一是堅持獨立自主相互尊重。支持一切獨立自主探索民主發展道路的努力，尊重不同國家人民對價值實現路徑的探索。推動人類政治文明不斷發展進步，建設一個各美其美、美美與共的美好世界。

二是通過對話協商解決衝突。國際社會特別是有影響力的大國應旗幟鮮明地根據當事國需要和願望勸和促談、斡旋調停，以對話建互信、以對話解紛爭、以對話促安全。

三是堅定維護踐行多邊主義。堅持按照事情本身的是非曲直決定立場和政策，推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展。

四是推動包容普惠互利共贏。共同推動全球發展邁向平衡協調包容新階段，促進國際發展合作，增進參與國民眾福祉，鞏固世界和平的社會基礎。

韓正強調，中國式現代化是走和平發展道路的現代化。中國堅定不移地做世界和平的倡導者、建設者和維護者，願同世界上所有愛好和平、致力發展的國家攜手同行、和衷共濟，走出一條邁向持久和平和普遍安全的康莊大道，讓和平的薪火代代相傳。