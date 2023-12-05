谷神星一號遙九運載火箭發射　為民企首成功實施晨昏軌道發射任務

今日（5日）7時33分，商業航天企業星河動力航天公司在酒泉衛星發射中心成功發射谷神星一號（遙九）運載火箭，順利將天雁16星、星池一號A星共2顆衛星送入500公里晨昏軌道，為國內民營火箭公司首次成功實施晨昏軌道發射任務。



據報道，晨昏軌道為特殊的太陽同步軌道，當衛星過赤道時，地面時間分別是約早晚6時，恰好是當地日出和日落的時候。軌道面和地球晨昏線始終近似重合，衛星幾乎可以永沐陽光，以得到充足、持續的能源供給。此次發射的星池一號A星是一顆即時廣域綜合感知衛星，位於晨昏軌道，具有響應式敏捷成像、在軌智能處理、星載在軌互標定等特點。天雁16星為氣象環境探測衛星，衛星搭載微波輻射計和激光通信載荷，主要用於開展微波輻射計多模式不間斷遙感探測和激光通信。

本次發射是谷神星一號系列商業運載火箭取得的第10次成功發射。目前星河動力航天公司已服務16家商業衛星客戶，累計成功發射35顆商業衛星。星河動力表示，公司迅速克服了谷神星一號（遙十一）運載火箭失利影響，重新回到發射履約交付的快車道，未來將進一步加強高密度發射能力建設。此次發射任務中，20幅優秀青少年畫作被納入一枚電子晶片中，隨谷神星一號運載火箭末級進入太空。