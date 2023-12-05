迪麗熱巴內地綜藝着民族服飾熱舞　獲外交部大讚：光彩奪目

內地藝人迪麗熱巴在綜藝節目中跳新疆舞的一幕，受到不少關注，更獲得外交部賞識。

周日（3日），外交部發言人、外交部新聞司副司長汪文斌在Facebook中發布相關影片，稱迪麗熱巴「光彩奪目」。



汪文斌發布的影片中，迪麗熱巴在綜藝節目中向主持人介紹，自己身着的維吾爾族服裝，並展示了一段富有民族特色的新疆舞蹈。

影片中的字幕稱，「迪麗熱巴在海外自信介紹新疆服飾——艾德萊斯，讓國際友人感受到了中華文化之美。」汪文斌亦用英文配文稱，「穿着中國新疆服飾、跳着新疆舞的迪麗熱巴，光彩奪目。（Dilraba, wearing Chinese Xinjiang clothing and dancing Xinjiang dance, is shining brightly.）」

另外，​中國新疆網亦在Twitter帳號中發布了迪麗熱巴舞蹈影片，並配文，「迪麗熱巴跳新疆舞，透過旋轉的舞步傳遞民族文化魅力。（Dilraba Dilmurat, a famous Uyghur actress, promoted ethnic culture by dancing at abroad.）」隨後，中國外交部拉丁美洲和加勒比司、中國駐克羅地亞大使館等多個官方Twitter帳號轉發影片。

事實上，上述影片來自目前正在熱播的內地綜藝《花兒與少年·絲路季》。公開資料顯示，本季節目在共建「一帶一路」倡議提出十周年之際，邀請7位不同年齡的嘉賓，赴「一帶一路」共建國家開展遊學之旅。

迪麗熱巴跳新疆舞的地點是克羅地亞​被稱為「亞得里亞海的明珠」的杜布羅夫尼克城，在歷史上是絲綢之路重要的中轉站，整座城市在1979年被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。