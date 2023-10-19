01邊疆記｜盛產｢迪麗熱巴｣的地方　維族女子笑憶在港被誤當外國人

維吾爾族是居住在新疆的主體少數民族，他們大多擁有深邃的眼眸和高挺的鼻樑，外貌與漢族有着明顯差別。因此，對於絕大多數港人來說，從長相分辨維吾爾族和外國人並非易事。來自新疆喀什的維吾爾族女子，就向記者講述了幾年前來港旅遊時，常被誤認為是「外國人」的經歷。



新疆是以漢族和維吾爾族為主體民族的多民族聚居地，喀什作為疆內未有嚴重「漢化」的城市，少數民族居民佔比達到近九成，在這裏不難見到容貌嬌美、五官立體的「古麗」（維吾爾語花朵的意思，是當地對女性的稱呼），可見新疆盛產「迪麗熱巴」這一說法並非虛傳。

此處值得一提的是，每個維吾爾族名字都各賦含義。據介紹，「迪麗熱巴」在維吾爾語中意為「心地善良的花兒」，而「古力娜扎」就有「花兒一樣的容貌」之意。

然而，維吾爾族因長相有別於漢族，在疆外地區亦有被誤認為是「外國人」的可能。來自喀什的維吾爾族女子Caroline就表示，2016年同親人來港旅遊時，幾乎全程被誤認為是「外國人」。因大學修讀英文專業的關係，Caroline稱，與港人用英文溝通並無障礙。

22歲維吾爾族女交警，長相與古力娜扎有幾分相似。（孫聖然攝）

Caroline還笑着憶述起在港搭的士，遇到的有趣一幕，當被司機用英文問及「Where are you from？（你來自哪裏？）」時，她回答「China（中國）」後，司機先是十分驚訝，其後又調侃她指，「來自China還同我講英文。」

Caroline又說，距離上次來港已有7年的時間，香港的美食和維港景色，都令她十分難忘，「香港一定是會再去的地方。」

談及香港，另一名來自喀什、長相與女星古力娜扎有幾分相似的，22歲維吾爾族交警表示，雖未有到過香港，但卻十分嚮往。在她的印象中，香港是一個很繁華的城市。

她還介紹指，自己剛剛步入社會不久，現時月薪5000元人民幣左右，在當地已屬高薪。作為家中的「老大」，每個月需要給弟弟、妹妹生活費，再除去自己的生活費，還可攢下2000元人民幣。交警「古麗」在與記者聊天期間，雖略顯羞澀但卻保持着微笑。

除此之外，被問到維吾爾族大約幾歲接觸到國語時，Caroline表示，維吾爾族家長會先教小朋友說他們的「Mother Tongue（母語）」，即是維吾爾語，「大部分小朋友都是在幼稚園或小學才正式學習國語。」

令記者印象深刻的是，在喀什市參訪距今有逾580年歷史、國內最大清真寺、中亞地區最具影響力清真寺——艾提尕爾清真寺期間，伊瑪目（IMam，領拜人）阿巴斯·麥麥提全程以維吾爾語進行講解，並配備有國語翻譯人員進行即時翻譯。

艾提尕爾清真寺伊瑪目阿巴斯·麥麥提，全程以維吾爾語進行講解。（孫聖然攝）

得知阿巴斯·麥麥提曾當選喀什市政協委員後，記者不禁問到，「開政協會議時，會否有語言方面的障礙」，阿巴斯·麥麥提解釋，自己亦懂得國語，只不過在講解過程中以維吾爾語進行表達會更為準確。他進一步介紹，每次召開政協會議時，都有各少數民族語言的同聲傳譯，「並不會有人強迫我們聽這種語言或那種語言。」

據公開資料顯示，新疆是47個民族聚居的地區。根據自治區統計局抽樣調查顯示，截至2020年，新疆的總人口為25852345人，漢族人口佔42.24%，少數民族佔57.76%。其中，維吾爾族人口為11624257人，佔新疆總人口的44.96%，佔少數民族人口的77.85%。

其中13個世居民族中，俄羅斯族、塔塔爾族、塔吉克族是白種人；漢族、蒙古族、回族、滿族、柯爾克孜族、錫伯族、達斡爾族是黃種人；而維吾爾族、烏孜別克族、哈薩克族為黃、白混合類人種。