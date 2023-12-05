回鄉證延期政策月尾到期　深圳邊檢籲盡早申辦　內附換證中心地址

深圳邊檢日前發布提醒指，港澳居民來往內地通行證（回鄉證）延期政策截止日期為今年12月31日，建議證件過期還未換發證件的人員合理安排時間，盡早預約申辦。



「過期」回鄉證有效期延長措施將於今年12月31日到期。（香港01記者攝）

深圳邊檢表示，港澳居民可向中華人民共和國出入境管理局委托的證件受理機構港中旅、澳中旅申請換發，在內地可前往就近的全國任一縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發。

港中旅證件服務中心地址：

港島證件服務中心：上環皇后大道中181號新紀元廣場14樓；

九龍東證件服務中心：九龍九龍灣常悅道9號企業廣場一期202室；

九龍西證件服務中心：新界葵涌大連排道83號K83 20/22樓；

新界東證件服務中心：新界沙田石門安群街1號京瑞廣場2期26樓J室；

新界西證件服務中心：新界屯門海榮路22號屯門中央廣場27樓07-16室；

中旅證件服務旺角臨時中心：九龍旺角洗衣街62-72號得寶大廈2-3樓。



需提前進行網上預約方可辦理業務。預約網址：https://www.ctshk.com/mep/zh/ch-visabook/。

各服務中心營業時間為周一至周六9:00-17:00（公眾假期除外，旺角臨時中心營業時間為周一至周六9:00-21:00），電話29987888。

深圳邊檢日前發布提醒指，回鄉證延期政策截止日期為今年12月31日，建議證件過期還未換發證件的人員合理安排時間，盡早預約申辦。（蘇煒然攝）

內地辦證點及地址：

內地任一縣級以上公安機關出入境管理部門，具體地址和聯繫電話可詳詢12367服務熱線。

