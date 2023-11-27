台灣官方：支原體肺炎等7病原在大陸流行　老幼非必要勿前往

中國大陸呼吸道疾病進入高發時期，台灣衛生福利部疾病管制署27日（周一）表示，目前大陸至少有7種病原流行，且醫療量能吃緊，呼籲老人及幼兒非必要勿前往；如必要前往，強烈建議先打流感和新冠疫苗。



大陸的國家衛健委26日舉行新聞發布會，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，多病源監測結果顯示，近期呼吸道感染性疾病不同年齡群體流行的主要病原體不同。1-4歲人群以流感病毒、鼻病毒為主，5-14歲人群以流感病毒、肺炎支原體、腺病毒為主，15-59歲人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主，60歲及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠狀病毒為主。

台媒中央社報道，針對大陸呼吸道疫情，衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞表示，已全面加強機場港口戒備，並已經發布醫界通函，提醒醫界若遇到相關症狀，要詢問旅遊史。

至於各界擔心支原體肺炎在春節前後是否會大舉入台，羅一鈞說，從年齡層分布可看見，支原體肺炎主要是發生在兒童族群，成人部分則不可忽視流感、新冠疫情。

在北京朝陽醫院常營院區輸液的兒童。（《人民日報》）

羅一鈞稱，目前大陸當地醫療量能較吃緊，掛號難，看診也較慢，擔心若在當地染疫，可能不易就醫或發生就醫延遲，因此呼籲免疫力較弱的老人和幼兒，近期非必要暫緩前往大陸，若必要前往，強烈建議先接種流感與新冠疫苗，並在當地勤洗手、戴口罩，避免感染。

在未來疫情走向方面，羅一鈞稱，隨氣溫持續下降，推估大陸整體疫情會持續上升；疾管署將持續觀察整體大陸公布的疫情趨勢和各種病原體走向，作為春節前後防疫措施調整的參考。