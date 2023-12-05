深圳中小學明年起每天設一節體育課　確保學生校內外鍛煉兩小時

深圳市教育局近日發布新措施，規定明年元旦起，在小學及初中義務教育階段學校需每天開設一節體育課。



深圳市教育局近日發布新措施，規定明年元旦起，在小學及初中義務教育階段學校需每天開設一節體育課。（網絡圖片）

深圳新聞網4日報道，《深圳市加強和改進學校體育工作的實施意見》日前正式印發。《實施意見》提出了全面加強和改進深圳學校體育工作的系列舉措，其中，義務教育階段學校每天開設1節體育課，高中（含中職）學校每周開設3節體育課，中小學每天大課間體育活動不少於30分鐘。《實施意見》自2024年1月1日起施行，有效期5年。

《實施意見》也稱，要加強體育家庭作業設計，鼓勵家庭制定學生課後和節假日體育鍛煉計劃。確保學生每天校內外體育鍛煉各一小時。

《實施意見》提出開齊開足上好體育課、構建深圳特色課程體系、健全完善賽事育人體系、形成特色體育育人文化、建設高素質專業化教師隊伍、強化場館設施供給利用、健全教學質量評價體系以及完善體育教師評價機制等八項主要任務。

《實施意見》提出，到2025年，全市學生體質健康測試優良率力爭達到70%，及格率達到99%，學生近視率力爭下降2%，每位學生熟練掌握1項以上運動技能，學校體育場地設施進一步改善，體育教學、訓練、賽事和評價體系成熟完善，校園體育文化氛圍日益濃厚，學校體育基本實現優質均衡發展。到2030年，學校體育高質量發展，以體育人觀念深入人心，在全國先行示範。