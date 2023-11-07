湛江小學要求學生戴頭盔上學惹議　一刀切解決辦法難以避免？

廣東湛江市徐聞縣一小學被爆出，要求所有學生上下學都必須佩戴頭盔。這在互聯網上引起爭議。



廣東湛江市徐聞縣一小學被爆出，要求所有學生上下學都必須佩戴頭盔。這在互聯網上引起爭議。（微博）

針對網絡爆料，當地教育局工作人員上星期六（11月4日）通過央廣網回應稱，學生乘坐電動車、電單車時，需佩戴頭盔，以保障交通安全，這是湛江市教育局的統一要求。

但就走路上學的小學生，也被要求佩戴頭盔的現象，工作人員稱，涉事學校在推廣這項政策的過程中，要求過於嚴格。

這位工作人員還說，目前，教育局已和校方溝通，要求校方進行整改，後期將繼續完善相關措施，避免「走路、坐小車上下學需要頭盔」的情況再次發生。

這所小學並非唯一出於安全考慮而出台一刀切政策的學校。上個星期互聯網上熱議的「課間圈養」，讓中小學生課間十分鐘除了喝水、上廁所外，不能出教室，也是師出安全之名

越來越多跡象顯示，安全已成了中國的中小學在進行校園管理時，排在第一位的考慮因素。

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為了安全 擴大執行？

讓學生在乘坐電動車、電單車時戴頭盔，保障交通安全，理所應當。但這本應是交通部門和交警的職責。

教育學者熊丙奇在《新京報》上發表評論分析，在有關職能管理部門看來，管理學生坐電單車、電動車時戴頭盔，最有效的方法是，讓學校對學生進行檢查，不戴頭盔不准進校園，但學校難以區分具體情況，乾脆要求所有學生統一戴頭盔。

教育部門和學校在這件事上，看似是被動接受、擴大執行，但背後反映的是學校對安全問題萬分緊張。學生在上下學的路上出了問題，學校也難以免責。

北京師範大學教授王耘對澎湃新聞說：「我們曾做過一個調研，學校和老師最大的壓力源是什麼，結果排在第一位的就是學生的安全。」

為了安全，中國校園出台了一些大眾乍看之下難以理解的措施。《中國青年報》報道，寧波一所小學因為擔憂安全隱患，拆除所有滑梯和鐵杆，也取消了春遊和秋遊。此前，河北衡水二中也被爆出，為了防止學生跳樓，而在教學樓的窗戶上加修護欄。

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在微博上，還有IP地址是北京的網民跟貼稱，他們的高中沒有窗戶。

不過，當前網民們聲討最多的，是中小學消失的課間10分鐘休息時間。據《財新週刊》報道，北京多所小學的十分鐘課間休息，只允許學生去喝水、上廁所，在教室裡也要保持安靜，不能去操場和走廊。

在一些學校，如果違反規定，還會導致班級被扣分，學生們只能在廁所裡聊天、交朋友。

《解放日報》報道指出，課間十分鐘消失背後，學校最大的顧慮，也是學生的安全問題，因為學校往往在安全事故中承擔了「無限責任」。

中國教育部上個星期五（11月3日）回應，堅決糾正以「確保學生安全」為由而簡單限制學生必要的課間休息和活動的做法。

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粗暴管理無效

校園安全壓力來自於學生家長，也來自於職能部門。應對這樣的壓力，學校的管制措施不僅看起來粗暴、過度，實操中的有效性也受到懷疑。

例如在湛江徐聞的案例中，乍看由學校管理學生的交通安全，查看那些坐電單車或電動車上學的學生是否戴頭盔，會更加有效。但矛盾的是，學校只能在校門口看到孩子是否在進校門的時候，戴了頭盔，無法得知他們在來的路上是否戴了。這樣的安全管理，難說真的可以實現監督，更像是形式主義。

又例如，儘管學生在課間僅被允許去廁所，但是學校卻無法阻止學生們在廁所發生衝突，多起校園霸凌、暴力事件，都在廁所裡發生。

2021年9月16日，河南省鶴壁市淇濱區湘江中學兩名初三學生在學校廁所發生衝突，學生王某用匕首捅傷學生郭某的背部和後腰。公安機關介入調查，教體局則對學校相關責任人作出停職檢查的處理決定。

安全重要，但以管代教、一管了之的粗暴方式，並不一定能達到理想的安全狀態。反而，還會產生負面效應。

學生而言，他們缺少必要的休息和戶外玩耍的時間，有損身心和社交技能發展。對學校和教師來說，各種規定管理加碼，增加了行政工作量，也擠壓了教學時間，更助長校園內的形式主義風氣。

不過，更需要思考的不僅是學校如何保障安全，而是在家長、社會職能部門都把安全的責任放在學校、教師的身上時，學校隨之而來的懶政、一刀切解決辦法，是否也難以避免？

本文獲《聯合早報》授權轉載

