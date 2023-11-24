67歲退休教師為外孫女輔導學業　拍片記錄一炮而紅兩年吸粉過百萬

家住遼寧大連的67歲老人田雷曾是一名教齡41年的中學高級教師，不過他「退而不休」，在家中為外孫女輔導學業，並拍成影片傳到網上，結果一炮而紅，吸引了許多家長的關注，兩年時間發布800餘條講解影片，吸粉近百萬，外孫女的成績也從班級中遊進步到了班級前五名。他近日接受內媒採訪表示，他要把這件事情堅持下去，為更多的家長免費答疑解惑，提供教學方法。



報道指，田雷自1976年3月成為一名教師，任教過數學、語文等科，退休後恰巧趕上外孫女「正好」上學，輔導她學習的任務也自然落在了其身上。在此之前，「正好」的成績在班級處於中遊，在輔導期間，田雷發現外孫女的專注力和邏輯思維相對偏弱，於是便購置了一塊小黑板，開始有計劃地輔導。起初，孩子對平時慈祥的外公教題時嚴格的樣子感到意外，但後來卻逐漸喜歡上了這種模式，甚至還主動拿起小黑板請教，她學習的專注度和邏輯性大幅提升，成績也顯著進步。

後來，田雷的女兒把田雷輔導外孫女的場景隨手拍下，發到親友群，結果很快吸引了家有孩子的親友們。田雷發現，像自己外孫女情況的孩子有很多，於是萌生出把輔導過程分享出去，從而幫助更多家長的想法。就這樣，從2021年9月起，他開始將輔導外孫女的影片傳到網上，賬號名為「正好姥爺的小課堂」。為此，田雷需要從零基礎開始學習拍片和剪輯。而片中的題大部分來自外孫女日常作業中遇到的典型例題，以及網友們的提問。

由於，影片時長多在2分鐘之內，思路清晰，簡單易懂，且完全免費，甫一出便大受家長歡迎。目前，兩年多過去了，「正好姥爺的小課堂」已發布了800多條講解影片，收獲了近100萬粉絲，「正好」的成績也從班級中遊穩定到了班級前五名。

談起教育心得，田雷表示，很多家長對孩子的信心都不太足，有時只是一味地督促，或者提供經濟上的支持，比如報班、買習題等。但是，輔導孩子的方法是非常重要的，除了具體的題目，家長更多關注的都是學習方法，或者是說怎麽能學好數學，以及解決教育焦慮問題。對他而言，講課的核心就在於讓孩子和家長覺得知識並不難，關鍵是要掌握方法，對自己有信心。亦因此，除了講解例題外，田雷在賬號上也會更新一些學習方法類的影片。

現時，「正好姥爺的小課堂」讓田雷的退休生活更加充實，平時接送外孫女上下學外，他多數時間都在書房整理教案。田雷認為，自己還沒有離開講台，還能為孩子和家長服務，即使將來外孫女升上中學，他仍會繼續創作面向家長及學生的免費講解短片。