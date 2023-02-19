美國防部改造千台PS3遊戲機成超級電腦　價廉物美但不能做這件事

日本索尼生產製造的PlayStation電視遊戲機（PS）（台譯：電視遊樂器），被美國空軍拿來改造為超級電腦，這個從PS電視遊戲機改裝的電腦，因為是一種電腦集叢，代號「鷹群」（Condor Cluster），運算速度排名全球第33位，專門用來處理衛星影像、強化雷達搜索等功能。



根據《美國軍事網》（Military.com）報導，索尼的PS電視遊戲機系列產品，因為運算能力強大，過去伊拉克獨裁者海珊曾經採購數以千計的PS2，想要研發出能夠製造核武的電腦，被美國發現後，限制PS2出口。多年之後，美國空軍也使用1760個PS3主機，在試驗室裡面改造出了軍用超級電腦，現在是美國國防部運算速度最快的電腦。

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美軍將這套電腦部署在紐約州雪城附近的羅馬市（Rome），這套設備用來強化雷達功能、模式辨認、衛星影像處理，以及人工智慧研究等等，其中影像處理是最主要的功能，而且功能奇佳，能夠很快處理超高解析度的影像，大約每分鐘可以處理幾十億的畫素。

軍方棄常規電腦，改用電視遊戲機為主材料的主因，是PS3售價僅300美元（約2353元港幣），但是美軍若想要使用最新的影像處理科技，負擔成本就要高出許多，將PS系統改裝成電腦的核心，只要大約100萬美元（約784萬元港幣）成本，如果使用一般方式製造影像處理中心，可能要花到1000萬美元（約7846萬元港幣），而且更耗能，反觀PS系統可節省90%的耗能。

美軍用PS3改造出來的超級電腦，正式型號為500 TeraFLOPS Heterogeneous Cluster。儘管美軍改造的電腦集叢功能強大，但有一個致命弱點，若其中一台PS3出了問題，整個電腦集叢就無法運作，而且索尼會不定期更新PS作業系統，美軍用來改造成超級電腦的PS3不可能更新軟體，如果不小心更新系統，反而會讓超級電腦運作出問題。

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