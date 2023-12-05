真正實現零排放！江南造船發布全球首型、世界最大核動力集裝箱船

《觀察者網》報道，今日（5日），中國船舶集團有限公司旗下江南造船（集團）有限責任公司，在2023年中國國際海事技術學術會和展覽會上，正式發布全球首型、世界最大24000TEU級核動力集裝箱船船型設計。



據悉，為了應對氣候變化對節能減排的要求，江南造船主動探索箱船船型及動力系統方案，利用核能這一清潔能源，採用國際上先進的第四代堆型熔鹽反應堆解決方案，提出了超大型核能集裝箱船船型設計，以在該型船運營周期內真正實現「零排放」。

發布儀式現場，DNV船級社向江南造船頒發了該船型的原則性認可證書。（中國遠洋海運雜誌社）

這款核動力集裝箱船舶型設計的發布，標誌著江南造船在「近零排放」船型研發領域取得了革命性成果，並進一步拓展了該公司集裝箱船系列品牌。發布儀式現場，DNV船級社向江南造船頒發了該船型的原則性認可證書。

江南造船正式發布全球首型、世界最大24000TEU級核動力集裝箱船船型設計。（中國遠洋海運雜誌社）

另據《中國船舶報》介紹，該船型的主尺度適合船東運營場景，較傳統船型動力系統布置更為緊湊，採用首房艙方案，增加多箱位的同時也更加安全舒適。該船型整船採用全電方案，推進系統採用雙電機雙軸槳雙舵，裝機功率大、航速高、操縱性好。同時，該船型反應堆高溫低壓運行，在原理上規避堆芯融化，具備防擴散與固有安全特征。

此外，該船型還採用方便快捷的換「電池」方案，每15-20年更換一次「電池」，不用擔心綠色燃料價格波動以及加註等問題。其主電源應用超臨界二氧化碳發電機組，核電動力系統採用緊湊的模塊化設計，動力系統效率高，可實現真正的「凈零」排放。