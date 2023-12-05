真正實現零排放！江南造船發布全球首型、世界最大核動力集裝箱船

撰文：范玉瑩
出版：更新：

《觀察者網》報道，今日（5日），中國船舶集團有限公司旗下江南造船（集團）有限責任公司，在2023年中國國際海事技術學術會和展覽會上，正式發布全球首型、世界最大24000TEU級核動力集裝箱船船型設計。

據悉，為了應對氣候變化對節能減排的要求，江南造船主動探索箱船船型及動力系統方案，利用核能這一清潔能源，採用國際上先進的第四代堆型熔鹽反應堆解決方案，提出了超大型核能集裝箱船船型設計，以在該型船運營周期內真正實現「零排放」。

發布儀式現場，DNV船級社向江南造船頒發了該船型的原則性認可證書。（中國遠洋海運雜誌社）

這款核動力集裝箱船舶型設計的發布，標誌著江南造船在「近零排放」船型研發領域取得了革命性成果，並進一步拓展了該公司集裝箱船系列品牌。發布儀式現場，DNV船級社向江南造船頒發了該船型的原則性認可證書。

江南造船正式發布全球首型、世界最大24000TEU級核動力集裝箱船船型設計。（中國遠洋海運雜誌社）

另據《中國船舶報》介紹，該船型的主尺度適合船東運營場景，較傳統船型動力系統布置更為緊湊，採用首房艙方案，增加多箱位的同時也更加安全舒適。該船型整船採用全電方案，推進系統採用雙電機雙軸槳雙舵，裝機功率大、航速高、操縱性好。同時，該船型反應堆高溫低壓運行，在原理上規避堆芯融化，具備防擴散與固有安全特征。

此外，該船型還採用方便快捷的換「電池」方案，每15-20年更換一次「電池」，不用擔心綠色燃料價格波動以及加註等問題。其主電源應用超臨界二氧化碳發電機組，核電動力系統採用緊湊的模塊化設計，動力系統效率高，可實現真正的「凈零」排放。

「地中海·中國」號提前交付　為全球裝箱量最大級別集裝箱船型首艘全球最大超大型集裝箱船上海交付　最高處到船底相當20多層樓廣州南沙港鐵路完成正線鋪軌　開通後集裝箱班列可直達歐洲
中國科技
核電
造船業