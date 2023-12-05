謝鋒發文憶基辛格：百歲壽辰吃松鼠魚品茅台酒　喜歡北京烤鴨

美國前國務卿、諾貝爾和平獎得主基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）11月29日在家中離世，享年100歲。3日（周日），中國駐美國大使謝鋒在《南華早報》發表題為《努力推動中美關係健康穩定發展是對基辛格博士最好的紀念》的署名文章。文章稱，地球足夠大，容得下中美各自和共同發展，我們的成功是彼此的機遇。



中國駐美國大使謝鋒及基辛格。（中國駐美國大使館）

謝鋒在文章中回憶了他與基辛格的交往。文章說，基辛格有敏銳的洞察力。深刻的思考造就了他卓越的戰略眼光。上世紀70年代初，中美彼此隔絕已長達22年，美國前總統尼克遜和基辛格前瞻時代之變，與中國領導人一道打開兩國關係大門。卸任公職後，基辛格繼續密切關注中美關係發展，提出兩國要共同演進、和平共處。年過九旬，他對尖端技術產生了濃厚興趣，敏銳察覺到人工智能可能帶來的顛覆性影響，為中美開展相關對話合作大聲疾呼。

文章稱，基辛格意志堅定，他善於從大視野看待本國利益，以大格局探尋求同存異。他堅信美中和平與合作符合兩國和世界根本利益，把推動美中關係發展、增進兩國人民友誼作為畢生追求。

文章指，地球足夠大，容得下中美各自和共同發展，我們的成功是彼此的機遇。讓我們跟進落實兩國元首達成的重要共識，讓「舊金山（三藩市）願景」照進現實，共同推動中美關係健康、穩定、可持續發展。

謝鋒在文章憶述在紐約為基辛格慶祝百歲壽辰。（中國駐美國大使館）

謝鋒在文章又憶述，「5月底，我在紐約為他慶祝百歲壽辰，一起吃松鼠魚、品茅台酒，但他最喜歡的還是北京烤鴨，吃完一份意猶未盡，又不好意思地加了一份。據博士的兒子戴維講，他父親的『養生之法』包括德式烤香腸、維也納炸豬排。我認為還得加上中國美食。」