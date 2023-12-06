外國人不來中國了？官媒：景區預約、移動支付反造不便成「壁壘」

後疫情時代，人員流動已成日常，但是外國人赴中國旅遊人數較往年大減。周三（6日），國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》報道指出，如今進入國內各大景區多須先預約，以及英語服務人員因疫情大幅流失、移動支付反造成外國人不便等，都是令外國遊客卻步的因素。



報道指，今年以來，與國內遊、出境旅遊的快速復甦相比較，入境旅遊復甦速度遠遠及不上。據文旅部統計，今年上半年全國旅行社入境旅遊僅接待47.78萬人次，遠低於疫情前2019年上半年的856.16萬人次。

就其原因，報道提到，國內各大景區如今多採取預約制，惟外國遊客反映，各景區有各自的預約程序和界面，不止麻煩，部分還找不到持外國護照者的預約選項。據桂林唐朝國際旅行社有限責任公司總經理周曉光透露，有遊客到北京因預約不到故宮門票而只能安排改去國子監；到了陝西又因預約不到兵馬俑門票而只能改去碑林。門票成了外國遊客面前的一隻「攔路虎」。

2023年外國赴中國旅遊的人數暴跌。（視覺中國）

在上海一間旅行社任職的導遊李莉則表示，她十一長假期間帶外國遊客到哈爾濱一處景點，雖然事先已預約了門票，但到了景區門口，工作人員仍要求每名團員掃碼填姓名、護照號碼，且逐一核對後才放行。

英語服務人員因疫情大幅流失則是另一大問題。桂林一間旅行社的英語導遊賀菲表示，原本當地的四星、五星級酒店都有英語服務人員，但很多人在3年疫情中轉行，客人有問題都只能找導遊翻譯。同時，過去酒店提供的西式菜餚、外幣兌換等服務，如今也基本消失。還有外國遊客反映稱，雖然想體驗中國的民宿，且在海外的旅遊預訂平台上發展不錯的選擇，可是打電話詢問後，對方卻指「不具備接待外國人的資質」，無法受理。

此外，微信支付、支付寶等的移動支付，以及網路訂票、共享單車等雖然帶來很多便利，但現時反而成為外國遊客在中國的「壁壘」。對此北京聯合大學旅遊學院教授孫夢陽認為，需要解決這些「壁壘」，並打通國際和國內交通的所有環節，讓外國遊客同樣享受便利。