大陸凌晨成功在廣東外海發射衛星　台媒稱靠近台灣「實屬罕見」

新華社報道，6日（周三）凌晨3時24分，太原衛星發射中心在廣東陽江附近海域使用捷龍三號運載火箭，成功將衛星互聯網技術試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



這次任務是捷龍三號運載火箭的第二次飛行，也是大陸在本周內第三度發射衛星。 甘肅酒泉衛星發射中心過去兩日都有發射衛星，其中在昨日（5日）利用長征二號丙運載火箭發射埃及二號衛星，這是首個採取對外援助全套項目管理模式的國際合作衛星工程，體現中埃兩國「一帶一路」合作成果。

《南方都市報》則報道指，捷龍三號火箭是大陸首次實施海上熱發射的火箭，於去年12月首飛，本次任務開啟應用發射階段。在本次任務，捷龍三號火箭發射船歷時5天半，行程1300多海里，是大陸首次執行海上遠距離機動火箭發射任務。

台媒中時新聞網則報道指，過去大陸幾乎都選擇在偏遠內陸地區發射火箭，或是在浙江外海，這次卻選擇在相當靠近台灣的廣東外海海上發射平台首度進行發射任務，實屬罕見。

台灣軍方稱，火箭發射後，飛行路徑朝南海方向，高度位於大氣層外，對台灣地區並無危害。台軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。