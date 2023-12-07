黑龍江政協原副主席曲敏被雙開　遭批受賄兼大搞權錢交易

據中央紀委國家監委7日（周四）消息，中央紀委國家監委對黑龍江省政協原黨組成員、副主席曲敏嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，曲敏被「雙開」（開除黨籍和公職）。



黑龍江省政協原黨組成員、副主席曲敏。（網上圖片）

通報指，經查，曲敏喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，違規選拔任用幹部並收受財物；違規收受禮品禮金，利用職權為他人謀取利益，其親屬收受財物；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，曲敏嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

公開資料顯示，60歲的曲敏早年曾長期在黑龍江省哈爾濱市農業科學研究所任職，2006年起任哈爾濱市呼蘭區委副書記、區長、區委書記等職，2010年7月起任哈爾濱市正廳級幹部等職。2015年8月至2016年2月，曲敏曾短期在黑龍江省供銷合作社聯合社任黨組副書記、監事會主任。

2016年2月起，曲敏來到黑龍江省綏化市，任市委副書記、市長等職，2016年12月，任綏化市委書記等職。2021年12月，曲敏卸任綏化市委書記，任黑龍江省政協副主席、黨組成員，直至任上落馬。