紅嶺創投非法集資近1100億　「網貸教父」周世平判囚終身

新華社報道，內地P2P網貸平台「紅嶺創投」董事長、有「網貸教父」之稱的周世平等人非法集資近1100億元（人民幣，下同）一案，一審今日（7日）在深圳市中級法院宣判。



周世平犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。其餘17名被告人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、職務侵佔罪，分別被判處有期徒刑十一年至二年六個月，並處罰金。



「紅嶺創投」董事長、有「網貸教父」之稱的周世平。（網絡圖片）

法院審理查明，2009年至2021年，周世平等人通過在紅嶺創投公司網上平台發行融資標的，累計向48萬餘人非法吸收公眾存款約1090億元。期間，周世平等人明知紅嶺創投公司資金缺口巨大，仍發布「消費理財」「債權置換」「紅盈寶」等虛假借款標的非法集資，所募資金主要用於歸還融資項目到期本息、維持公司運營等無法產生利潤的成本支出。周世平利用「投資寶」和「紅嶺資本線下理財」的實際控制人身份，肆意使用非法集資款項，集資詐騙逾204億元。

法院認為，周世平等人的犯罪行為造成巨額財產損失，嚴重擾亂金融秩序。

新華社報道指，據了解，周世平等人歸案後，公安機關全力開展涉案資金、股權、房產等資產追繳。目前已追繳到案的資產，將在判決生效後依法返還集資參與人，不足部分責令周世平繼續退賠。

「紅嶺創投」董事長、有「網貸教父」之稱的周世平。（網絡圖片）

平台交易規模最高時逾4500億

內媒早前報道指，紅嶺創投是深圳最早的P2P公司之一，2009年創立，旗下的平台交易規模最高時逾4500億元、累計出借人超過274萬，所以也有網貸平台「帶頭大哥」之稱。

然而也是這最早的一批玩家，雖然以「淨值標」「大額標」而聞名，依靠全額墊付模式，吸引了許多投資者，卻也率先暴露出了大筆不良貸款，早在2015年出現了逾期爆煲風險。

2017年7月27日，深陷壞賬和負債危機的周世平發文稱：既不看好網貸業務，也不擅長做網貸業務，計劃在三年內清盤。作為曾經的頭部玩家，此舉在業內引發軒然大波。此後，數年間，紅嶺創投不停傳出兌付的進展，然而，資產處置未能挽救危局，更沒能按約兌付給投資者。

2019年3月，紅嶺創投官宣爆煲，截至當日待償金額達到184.39億元，出借人逾48.6萬名。