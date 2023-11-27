00後設低價黃金「殺豬盤」　82人受騙金額逾5500萬　警方：已拘捕

《上游新聞》報道，近日，內地有00後男子設置低價黃金「殺豬盤」騙局，累計受騙人數達82人，涉案金額逾5500萬元（人民幣，下同）。目前，該男子已被警方拘捕。



據介紹，該案主謀為00後男子宮某，天眼查APP顯示為廣東省宮匠珠寶有限公司法人代表，該公司成立於2020年，註冊資本500萬元。其中一受騙者阮女士（化名）表示，她看到宮某的身分證信息顯示出生於2000年6月，是00後。

宮某在朋友圈曬出的金條。（上游新聞 / 受訪者提供）

阮女士表示，她經朋友介紹參與進宮某設置的低價黃金騙局，從今年3月起陸續有人加入，直到9月金價上漲爆倉。他們統計，共有82人被騙，累計損失金額超過5500萬元，「大家都以為宮某真的有渠道可以通過回收舊金（二手黃金）、進貨國際金等途徑購買到所謂的低價黃金。最多一人投入了600多萬元。」

另據受害者描述，宮某的詐騙方式是在微信群中採用以小誘大、抽獎、晉級等方式，誘導受騙者購買所謂低價黃金，再由他推薦的黃金回收商接盤。宮某出售的黃金採用T+5的發貨模式，交易日5天後才會發貨，加上購買者持黃金到回收商的時間，形成的時間差讓宮某以滾雪球的方式不斷用新錢填補舊賬虧損差價，從而實現資金盤長期增長。直至今年9月底，國內金價大漲，投資者謹慎，宮某資金盤縮水，最終爆倉。

對於事件，黃金期貨行業資深人士張先生接受《上游新聞》採訪表示：「國內的黃金價格時時都在變動。國內黃金價格跟國際黃金價格，在不同階段會有一些差異，但整體大趨勢走勢，二者還是比較一致的。所以，低於國內大盤價格的黃金金條確實存在，但是購買的窗口期是非常有限的。」

11月23日，廣東韶關警方表示，湞江區警方已組成專案組對該案徹查。經檢方批準，嫌疑人宮某已被執行逮捕繼續接受審查。其他相關案情工作仍在處理進行中。