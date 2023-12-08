國台辦：望台商順時順勢　共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道

大陸國台辦主任宋濤周四（7日）在北京舉行的全國台協會長座談會上表示，希望廣大台胞、台商順時順勢，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，為深化兩岸融合發展貢獻力量。



宋濤表示，中共總書記、國家主席習近平致2023兩岸企業家峰會10周年年會的賀信，宣示了致力於促進兩岸經濟交流合作、深化兩岸各領域融合發展的政策主張，充分體現了對廣大台胞台企的關心關懷。大陸全面貫徹落實習近平關於對台工作的重要指示批示精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，積極擴大兩岸交流往來，推出深化兩岸融合發展重大舉措，助力台商、台企融入新發展格局、實現高質量發展。

宋濤又指，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，是廣大台胞、台商參與民族復興的重大歷史機遇，將為兩岸經濟合作和融合發展開闢更廣闊空間。希望廣大台胞台商順時順勢，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，為深化兩岸融合發展、壯大中華民族經濟貢獻力量。

全國台企聯會長李政宏亦表示，大陸新發展格局加快構建，高質量發展全面推進，經濟發展前景光明，機遇前所未有，廣大台胞台商要積極參與兩岸經濟產業合作，搶搭新的發展快車。