中央政治局會議：明年經濟以進促穩、先立後破 強化宏觀政策調節
中共中央政治局12月8日召開會議，由中共總書記習近平主持。會議分析研究2024年經濟工作，聽取中央紀委國家監委工作彙報，並研究部署2024年黨風廉政建設和反腐敗工作，審議《中國共產黨紀律處分條例》。
官媒《新華社》報道，會議認為，今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年。以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，著力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險。
會議強調，做好明年經濟工作，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，全面深化改革開放，推動高水準科技自立自強，加大宏觀調控力度，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，統籌高品質發展和高水準安全，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會穩定，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。
會議指出，明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆週期和跨週期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。
在財政與科技創新方面，財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導。科技創新則引領現代化產業體系建設，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水準，著力擴大國內需求，形成消費和投資相互促進的良性迴圈。
此外，會議也着重深化重點領域改革，為高品質發展持續注入強大動力，並矢言要擴大高水準對外開放，鞏固外貿外資基本盤。要持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。要堅持不懈抓好「三農」工作，推動城鄉融合、區域協調發展，切實保障和改善民生。
會議強調，要堅持和加強黨的全面領導，高品質落實黨中央對經濟工作的重大決策部署。要做好「兩節」期間重要民生商品保供穩價，保障農民工工資按時足額發放，關心困難群眾生產生活，深入落實安全生產責任制，守護好人民群眾生命財產安全和身體健康。
會議指出，黨的二十大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關扎實開展學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」主題教育和全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，持續推動健全全面從嚴治黨體系，嚴管嚴治鍛造紀檢監察鐵軍，紀檢監察工作高品質發展取得新進展新成效。
會議強調，紀檢監察機關要深入學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，堅定不移推進全面從嚴治黨，持續深化正風肅紀反腐。要強化政治監督，推動全黨深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，堅定有效捍衛黨的團結統一。
針對群眾身邊的「蠅貪蟻腐」，會議堅持受賄行賄一起查，並要持續發力、縱深推進反腐敗鬥爭，對比較突出的行業性、系統性、地域性腐敗問題進行專項整治，深化源頭治理，剷除腐敗滋生的土壤和條件。
具體作為將針對「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）進行糾治，強化監督檢查，嚴格紀律執行，並加強紀檢監察專責監督與其他監督的貫通協同，實現無縫監督、合力監督，提升監督效能。
此外，會議同意明年1月8日至10日召開二十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議。
會議指出，黨的十八大以來，先後3次修訂《中國共產黨紀律處分條例》，即是要堅持嚴的基調，全面加強黨的紀律建設，在全鏈條全週期全覆蓋上持續用力，不斷增強自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力。
會議強調，要進一步嚴明政治紀律和政治規矩，以嚴明政治紀律帶動各項紀律全面從嚴。要堅持黨性黨風黨紀一起抓，推進紀律教育常態化，加大《條例》宣傳教育力度，引導廣大黨員、幹部學紀、知紀、明紀、守紀。要堅持把紀律挺在前面，抓好《條例》的貫徹執行，促進執紀執法貫通，切實維護紀律的剛性、嚴肅性。要準確運用「四種形態」，落實「三個區分開來」，把從嚴管理監督和鼓勵擔當作為統一起來，不斷提升全黨的創造力凝聚力戰鬥力。