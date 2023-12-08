中央政治局會議：明年經濟以進促穩、先立後破　強化宏觀政策調節

中共中央政治局12月8日召開會議，由中共總書記習近平主持。會議分析研究2024年經濟工作，聽取中央紀委國家監委工作彙報，並研究部署2024年黨風廉政建設和反腐敗工作，審議《中國共產黨紀律處分條例》。



官媒《新華社》報道，會議認為，今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年。以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，著力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險。

中共中央政治局12月8日召開會議，由中共總書記習近平主持。（資料圖片）

會議強調，做好明年經濟工作，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，全面深化改革開放，推動高水準科技自立自強，加大宏觀調控力度，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，統籌高品質發展和高水準安全，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會穩定，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。

會議指出，明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆週期和跨週期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

在財政與科技創新方面，財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導。科技創新則引領現代化產業體系建設，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水準，著力擴大國內需求，形成消費和投資相互促進的良性迴圈。

中國出口在連續六個月下降之後，於11月份止跌，再現增長。（REUTERS）

此外，會議也着重深化重點領域改革，為高品質發展持續注入強大動力，並矢言要擴大高水準對外開放，鞏固外貿外資基本盤。要持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。要堅持不懈抓好「三農」工作，推動城鄉融合、區域協調發展，切實保障和改善民生。

會議強調，要堅持和加強黨的全面領導，高品質落實黨中央對經濟工作的重大決策部署。要做好「兩節」期間重要民生商品保供穩價，保障農民工工資按時足額發放，關心困難群眾生產生活，深入落實安全生產責任制，守護好人民群眾生命財產安全和身體健康。

會議指出，黨的二十大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關扎實開展學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」主題教育和全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，持續推動健全全面從嚴治黨體系，嚴管嚴治鍛造紀檢監察鐵軍，紀檢監察工作高品質發展取得新進展新成效。

2023年4月3日，學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。 （新華社）

會議強調，紀檢監察機關要深入學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，堅定不移推進全面從嚴治黨，持續深化正風肅紀反腐。要強化政治監督，推動全黨深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，堅定有效捍衛黨的團結統一。

針對群眾身邊的「蠅貪蟻腐」，會議堅持受賄行賄一起查，並要持續發力、縱深推進反腐敗鬥爭，對比較突出的行業性、系統性、地域性腐敗問題進行專項整治，深化源頭治理，剷除腐敗滋生的土壤和條件。

具體作為將針對「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）進行糾治，強化監督檢查，嚴格紀律執行，並加強紀檢監察專責監督與其他監督的貫通協同，實現無縫監督、合力監督，提升監督效能。

此外，會議同意明年1月8日至10日召開二十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議。

內部貪腐和懈怠以及外部衝擊，都有害中國金融安全和經濟發展前景。（VCG）

會議指出，黨的十八大以來，先後3次修訂《中國共產黨紀律處分條例》，即是要堅持嚴的基調，全面加強黨的紀律建設，在全鏈條全週期全覆蓋上持續用力，不斷增強自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力。

會議強調，要進一步嚴明政治紀律和政治規矩，以嚴明政治紀律帶動各項紀律全面從嚴。要堅持黨性黨風黨紀一起抓，推進紀律教育常態化，加大《條例》宣傳教育力度，引導廣大黨員、幹部學紀、知紀、明紀、守紀。要堅持把紀律挺在前面，抓好《條例》的貫徹執行，促進執紀執法貫通，切實維護紀律的剛性、嚴肅性。要準確運用「四種形態」，落實「三個區分開來」，把從嚴管理監督和鼓勵擔當作為統一起來，不斷提升全黨的創造力凝聚力戰鬥力。