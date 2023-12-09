第三架C919大型客機交付東航　適逢接收全球首架交付機一周年

周六（9日），東航正式接收第三架國產C919大型客機。報道指，其為東航首批採購5架中的第3架，編號為B-919D，客艙布局與前兩架保持一致。



周五（8日）民航華東地區管理局在中國商飛祝橋基地向東航頒發第三架C919飛機的國籍登記證、適航證、無線電台許可證，代表該機已具備商業運營資質，符合民航規章的適航要求。值得一提的是，周六也是東航接收全球首架C919的一周年，作為國產C919大型客機的全球首發用戶，東航於2022年12月9日正式接收C919的全球首架交付機。

C919大型客機是中國內地首款按照國際通行適航標准自行研制、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局。這款客機最多可容納168個座位，最長航程為5,555公里，機身較同級別的波音737及A320寬闊，因為機身使用大量複合材料和新型航空合金，因而飛行更快速、省油及環保。

項目早於2007年獲國家批准，翌年由中國商飛正式開始研製，2015年11月完成總裝下線，2017年5月成功首飛，2022年9月獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，表明C919的設計符合適航標準及環保要求。根據東航此前公告披露，C919目錄單價為9900萬美元。

2023年5月28日，東航圓滿完成C919首個商業航班「上海虹橋—北京首都」的往返飛行，9月28日，在2021年簽訂首批5架的基礎上，東航再增訂100架C919大型客機，是C919大型客機收獲迄今為止最大單筆訂單，同時讓東航成為當前C919大型客機的全球最大用戶。

一直以來，國際民航客機市場一直被美國波音及法國的空中巴士壟斷，C919客機加入戰圈後，未來國內大小機場都會有國產客機的身影。有意見認為，中國研製C919客機，旨在向波音和空中巴士在商用噴氣式客機領域多年的壟斷地位發起挑戰。

另外，國產C919和ARJ21飛機將於下周二（12日）首次訪港，並逗留至下周日（17日）。今次將會是C919飛機首次出訪中國內地以外的城市，成為C919半年前首航以來，另一代表時刻。