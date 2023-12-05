C919及ARJ21有幾威？它被指挑戰空中巴士波音壟斷地位｜飛越維港

行政長官李家超今日（5日）宣布，國產C919、ARJ21飛機將於下周二（12日）訪港，除了在香港國際機場靜態展示，更將於下周六（16日）在維港上空飛行。



本文將為大家介紹C919及ARJ21的特點和開發歷史，尤其是C919從2007年立項到本年首次商業載客飛行，僅花了16年的時間，更被指有望挑戰空中巴士和波音的壟斷地位，非常值得關注。



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C919大型客機由中國商飛研製，是中國首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局，座級158至168座，航程4075至5555公里，與空中巴士320、波音737機型級別相同。

C919研發項目在2007年立項，2017年首飛，2022年9月取得中國民航局型號合格證（TC證）。2022年12月，東航作為全球首發用戶，從中國商飛接收全球首架C919交付飛機。2023年5月，東航完成C919首個商業航班「上海虹橋—北京首都」的往返飛行，此後首架C919在「上海虹橋—成都天府」航線上服務旅客，其後東航將第2架接收的C919投放在同一條航線上。

2022年12月9日中國商飛向東航交付全球首架C919大型客機：

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根據東航此前公告披露，C919目錄單價為6.53億元人民幣。在本年9月10日，中國商用稱當時C919訂單數已經達到1061架，並且已經交付2架。

全機「國產化率」60%

C919標榜為「國產飛機」，全機的「國產化率」達到60%，但飛機使用的大量部件、包括飛機引擎、航空電子設備、控制系統、通訊和起落架等，大都是由法國賽峰集團（Safran）、美國通用電氣、霍尼韋爾（Honeywell）等外國供應商供應。

C919研發成功被指有望挑戰空中巴士和波音的壟斷地位。美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal，WSJ）早前報道指，C919首次商業載客飛行成功，這標誌着在波音和空中巴士其中一個最重要的市場上，這2間企業首次面臨小規模但具象徵意義的挑戰。

但由於歐洲和美國的航空監管機構都還沒有對C919進行認證，意味C919仍無法進入歐美市場。

ARJ21飛機在全球海拔最高海拔機場試飛畫面（點擊大圖瀏覽）：

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ARJ21已交付過百架

至於ARJ21則同樣由中國商飛研製，是中國自行研製具有完全自主知識產權的噴氣式支線客機。ARJ21的座級為78~90座，航程為2225-3700公里，主要用於滿足從中心城市向周邊中小城市輻射型航線的使用要求，具有良好的高溫性能、抗側風能力和夜航運營性。

ARJ21在2002年立項研製，2016年6月ARJ21正式投入商業運營。中國商飛至今已累計向國航、東航、南航、成都航空、天驕航空、江西航空、華夏航空、印尼翎亞航空等航空公司交付117架，開通國內外航線400餘條，通航城市140餘座，每周運營航班量近1800班，總載客數量更在本年11月突破1000萬人次。

此外，ARJ21系列化發展也取得新進展。首批ARJ21貨運飛機已經交付。ARJ21公務機、醫療機已獲中國民航局適航批准，應急救援指揮機、滅火機等衍生機型正在推進研發。