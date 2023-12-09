美制裁南海建島中企　內地學者：周邊國家不挺　美國目的很難實現

美國商務部網站上月26日發布聲明稱，將24間中國企業列入制裁「實體清單」，緣由是這些企業「幫助中國軍方在南海修建人工島」。被列入清單的企業預計將面臨來自美國的出口和簽證限制。內地學者對此評價，美國的目的非常明確，即攪動地區緊張局勢，迫使南海周邊國家成為幫助美國對抗中國的「棋子」，但這一目的在現實中很難達到。



被列入制裁清單中的企業包括中交疏浚集團及中交天津航道局等一系列中國交通建設集團子公司、中國電子科技集團有限公司第七研究所、中國船舶重工集團公司第722研究所等企業和研究所。美媒《華爾街日報》報道稱，「實體清單」是一種美國出口管制的黑名單，美國企業若要向「實體清單」上的公司提供美國技術，需要先取得美國商務部頒發的許可證。

美國國務院此前發布聲明表示，美國將對那些負責或參與中方「在南海大規模填海、建設或軍事化的個人」施加簽證限制，他們將不獲允許入境美國，其直系親屬也有可能受到簽證限制。該聲明稱，美國不容許中國透過中交集團及其他國營企業作為推行擴張主義議程的武器，美方將採取行動，直至北京停止在南海的高壓式行為為止。

在馬尼拉灣獲批的六個填海項目中，有兩個是由中國交建下屬公司與菲律賓方面共同參與建設，美國過去曾向菲律賓政府就該國馬尼拉灣正在進行的填海專案表示關切。（微博@風聞社區）

對此，內媒《環球時報》報道，中國南海研究院副研究員陳相秒受訪時表示，美國此舉反映出，除直接軍事衝突或熱戰外，美國正透過外交、輿論、經貿等各種手段對中國進行全方位施壓，希望以此迫使中國停止維護或推進自身利益的行為，「目前這一趨勢還看不到轉圜的跡象」。

陳相秒向《環球時報》表示，從此前美國國務院表示將改變對南海問題立場，到制裁24家中國企業，美國的目的非常明確，即希望攪動地區緊張局勢，尤其迫使菲律賓、越南等國家「選邊站隊」，成為美國對抗中國的「棋子」。但他認為，美國的這一目的很難實現。

「無論菲律賓，馬來西亞，還是越南，哪怕是和美國關係較為密切的國家，目前也沒有單方面靠攏美國的跡象。因為過於明確的選邊，對這些國家而言是一種非常危險的行為。一旦選錯，將給它們帶來極大損失。」陳相秒分析稱，地區國家或將盡可能採取「不捲入」的「旁觀者」態度。

氣球事件後中美大事記：美軍印太司令部5月30日發影片指控中國解放軍一架殲-16戰機上週在南海上空並近距離對美國軍機作出「不必要的挑釁」行為。中方指，美方頻繁出動飛機和船隻對中國進行抵近偵察，危及中國國家安全，敦促美方停止挑釁，中國將堅決捍衛國家主權安全，維護南海和平穩定。（Twitter@INDOPACOM）

商務部研究院國際市場研究所副所長白明則稱，美國最新一輪制裁及其最近一系列動作表明，中國採取回避的態度已不管用。「中國應為未來各種情況的發生做好預判，包括中企企業如何生存，如何保護企業在海外的合法權益等。」

值得一提的是，多家媒體公開報道顯示，越南近年來正在多個南海島礁上進行填海造陸工程。但美國輿論卻很少關注越南的行為，更遑論制裁，因此其真正用意不言而喻。

中國外交部發言人曾多次就南海問題表示，南海諸島是中國固有領土，中國在自己的國土上開展設施建設，部署必要的國土防禦設施完全正常，這是國際法承認的一個主權國家的正常權利。