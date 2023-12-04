法國外長促中國重新考慮南海「強硬行為」

法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）敦促中國政府重新考慮在南海的強硬行為，稱「世界不需要新的危機」。



法新社報道，科隆納星期一（12月4日）在坎培拉出席澳洲新聞協會發言稱，中國應為緩解亞太地區緊張局勢做出自己的貢獻，「我們當然對幾天前發生在澳洲海軍身上的事情，以及幾週前發生在菲律賓的事情感到擔憂。」

她也說：「台灣海峽必須保持平靜和穩定，當然，世界不需要新的危機。」

中國宣稱擁有南中國海大部分海域的主權，包括靠近鄰國海岸的水域和島嶼。中國政府近來在台灣海峽加強軍事演習，中國海岸警衛隊則被指在有爭議的南中國海水域騷擾菲律賓漁船。

此外，澳洲11月曾批評中國政府在海上的「不安全、不專業」行為，稱澳洲一名海軍潛水員被一艘駛近的中國軍艦發出的聲納脈衝擊傷。

科隆納強調，中國應自由追求自己的「經濟崛起」，但相應地，中國也需要在人權等問題上滿足國際社會的期望。「出於所有這些原因，我們將繼續與中國保持建設性的接觸，而且其實已經出現了令人鼓舞的跡象。」

她表明：「我們的努力正在以某種方式得到回報，並創造出積極的合作趨勢。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

