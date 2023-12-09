中共政治局會議嚴查「蠅貪蟻腐」　學者料能源糧食國企將加碼反腐

中共中央政治局12月8日召開會議部署2024年反腐敗工作，強調要持續發力、縱深推進反腐敗鬥爭，對比較突出的行業性、系統性、地域性腐敗問題進行專項整治，嚴肅查處群眾身邊的「蠅貪蟻腐」。



有學者指出，北京官方過去更多以「老虎」、「蒼蠅」形容腐敗官員，螞蟻則比蒼蠅體積還小，應該是指那些利用崗位便利、侵害民眾利益的基層或普通工作人員。經濟不景氣之際，查處「蠅貪蟻腐」有利於營造良好的營商環境，也有利於促進經濟增長。

中共總書記習近平8日主持政治局會議，研究部署2024年黨風廉政建設和反腐敗工作。會議同意明年1月8日召開二十屆中央紀委第三次全體會議，會期三天。

中共中央政治局12月8日召開會議，由中共總書記習近平主持。（資料圖片）

會議強調，紀檢監察機關要堅定不移推進全面從嚴治黨，持續深化正風肅紀反腐。要堅持受賄行賄一起查，深化源頭治理，堅決剷除腐敗滋生的土壤和條件。

政治局會議召開當天，掌管糧食、能源等領域的黑龍江常務副省長王一新落馬，是本月以來「首虎」。今年被查的中管幹部也由此增至43人，比去年全年落馬的32名中管幹部人數多出逾三成，也超越2014年41人被查的紀錄。

北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍接受《聯合早報》採訪時分析，政治局開會當天宣布王一新落馬，表明官方將在能源、糧食、國企等領域加碼反腐。

唐任伍指出，目前中國經濟面對較大下行壓力，社會上有部分輿論認為經濟不景氣與反腐太嚴厲有關。中共高層最新會議以及今年落馬中管幹部人數創新高，釋放的資訊「實際上就是經濟發展和反腐敗兩手都要硬，兩手都要抓」。

掌管糧食、能源等領域的黑龍江常務副省長王一新12月8日落馬，是本月以來「首虎」。（網上圖片）

唐任伍指出，官方提出查處「蠅貪蟻腐」是「反腐向縱深推進一個新的標誌性信號」，表明反腐將進一步下沉基層，改善一些民眾辦事難的問題。

8日落馬的王一新也是中共黑龍江省委常委，現年58歲，來自湖北英山，最後一次在12月4日現身公開活動。

王一新曾在中國海洋石油總公司、海南省、山西省工作，仕途主要涉及能源、糧食、國資等領域。他2021年底從山西副省長任上跨省履新黑龍江副省長，落馬前負責黑龍江政府常務工作，負責綜合經濟等方面工作，分管省能源局、省財政廳、省糧儲局、省煤管局等。

黑龍江官場過去半年持續震盪。省政協副主席曲敏今年6月被查，另一名省政協副主席李海濤9月也被查。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

