中央政治局會議召開　部署明年經濟工作關鍵措辭出現變化

12月8日，中共中央政治局召開會議，由中共中央總書記習近平主持會議。據《新華社》報道，今次會議主要有三項議題，分別是：分析研究2024年經濟工作、聽取中央紀委國家監委工作彙報，研究部署2024年黨風廉政建設和反腐敗工作，以及審議《中國共產黨紀律處分條例》。



據內媒《北京青年報》、「新浪網」等報道，今次中央政治局會議在評價經濟工作方面，於關鍵措辭出現幾項新變化。

中共中央政治局12月8日召開會議，由中共總書記習近平主持。（資料圖片）

首先，會議對經濟的評價採用「回升向好」、「改善社會預期」，以及「以進促穩、先立後破」等用語，不同於往年。對照去年12月6日召開的中央政治局會議提到，2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年，「保持了經濟社會大局穩定」；今年的會議提到，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年。

在部署明年經濟工作時，今次會議提及，要「鞏固和增強經濟回升向好態勢」、「切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期」。與去年相比，「改善社會預期」是新的提法。

中國出口在連續六個月下降之後，於11月份止跌，再現增長。（REUTERS）

《北京青年報》旗下微信公眾號「政知君」分析道，在具體部署方面，一些重要措辭也發生了變化。「政知君」舉去年12月的中央政治局會議，在部署2023年工作時提到，「明年要堅持穩字當頭、穩中求進」；今年的中央政治局會議則指出，明年要堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，強化宏觀政策逆週期和跨週期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。「以進促穩、先立後破」是今年的新有措辭。

此外，在中央對貨幣政策要求與宏觀政策調控方面，今次會議提出積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效；要增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導。其中，「靈活適度」與「加強經濟宣傳和輿論引導」等都是今次會議新見的措辭。