內蒙00後「高顏值女老賴」懸賞照曝光　網民：本靠臉就能賺錢

近日，一則內蒙古呼和浩特市回民區人民法院發布的懸賞公告引起網民關注，因被尋找的被執行人、00後少女曹曉娜容貌清秀，被稱為「高顏值女老賴」。就在網民們紛紛認為曹曉娜即使靠臉也能賺到要還的錢時，周六（9日）中午，回民區法院消息指出，涉事案件已結案。



據《呼和浩特市回民區人民法院關於申請執行人楊某喜與被執行人曹某娜房屋租賃合同糾紛一案結案公告》顯示，關於申請執行人楊某喜與被執行人曹某娜（2023）內0103執恢994號房屋租賃合同糾紛一案，被執行人曹某娜於2023年12月8日履行全部涉案款項，該案執行完畢，現已結案。

公開資料顯示，曹曉娜出生於2004年，年僅19歲。其在房屋租賃合同糾紛一案中未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務，執行標的為10028元。該房屋租賃合同糾紛案於2023年10月8日立案，終本日期為11月27日，即當日是終結本次執行程序的日期。

限制消費令顯示，曹曉娜被限制消費的內容包括旅遊、度假等，不過據網曝疑似曹曉娜本人的帳號顯示，其12月6日仍在分享呼和浩特大青山的滑雪照片。該帳號也曾在今年11月8日發布過的懸賞公告中所使用的曹曉娜照片。

網民點睇：

靚女大曬啊？

老賴就老賴，還高顏值老賴

如果開直播，曹曉娜還上這點錢應該不難

誰不稀罕看美女帥哥啊。只要別不分對錯為老賴說話，那麽關注就關注唄

沒看出來什麽高顏值，就知道是懸賞犯，祝早日歸案接受應有懲罰

