五官立體眼窩深邃　北京超高顏值醫生爆紅　多人掛號「打卡」

北京一名整形醫生近日因「高顏值」而在社交平台上走紅，甚至吸引不少人慕名去「打卡」。醫院辦公室工作人員表示，對於醫生個人帳號，醫院不作干涉和回答，但證實涉事醫生目前正常出診。



網民在社交平台爆料指，該名叫鄒翀的醫生長相堪稱「醫院第一名」，智商了得。照片顯示，該醫生皮膚白皙，五官立體，眼窩深邃，頗有明星相。不少網民紛紛表示認同，甚至很多人慕名去「打卡」。不過，也有人覺得就診還是得看技術，而不是長得好看與否。同時，該醫生的社交帳號被網民挖出。據某社交平台顯示，名為「鄒翀醫生」的帳號不時分享自己生活、工作等日常，吸引網民留言。

網民點睇：

果然顏值即正義哈哈哈

整形醫生長這樣才有說服力

這個不整形也得去咨詢一下

人家出診也是戴著口罩

醫生太帥也會引起醫療擠兌啊！

整形醫院的醫生長這麽帥，有沒有可能已經不是原裝五官了呢？

現在很多門診照片也是外面工作室拍的，與真人差距蠻大的，建議眼見為實！



中國醫學科學院整形外科醫院官網顯示，鄒翀為80後，面頸部整形美容一中心主治醫師，北京協和醫學院、中國醫學科學院整形外科醫院博士。其有超過10年的從事整形臨床工作的經驗，擅長眼綜合整形、面頸部年輕化等。其研修履歷還寫道，他以協和第一名的成績考入北京協和醫學院研究生，在北京協和醫學院整形外科醫院攻讀博士學位期間，獲得包括國家獎學金、協和優秀研究生和北京市優秀畢業生等榮譽。2015年博士畢業後留院工作至今，並曾在國際高水平SCI雜誌上發表多篇論著等。

中國醫學科學院整形外科醫院辦公室工作人員證實，鄒翀的確任職於該院，目前正常出診，但就其個人帳號，醫院不作干涉和回答。另外，院方也提醒稱，看診有多個線上掛號途徑，預約掛號就行。