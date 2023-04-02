超高顏值伴娘「激似這女星」靚爆全場　網民：新娘完全被比下去了

說起婚禮的籌備，幾乎每個待嫁新娘都會為了找伴娘而花費一番心思，身為女主角的新娘肯定要是婚禮中最美麗的。



不過近日，就有網友分享了一張「婚禮合影」，沒想到鋒頭全被新娘旁邊一位長相激似藝人楊謹華的女子全都搶去，絕美的顏值也讓網友笑說：「新娘完全被比下去了！」

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一名網友在臉書社團《爆廢公社》發出了一張圖片，文中寫下：「伴娘贏了」。事實上，這是近日一名大陸網友在微博上分享的「婚禮合影」照片，圖中，坐在中間的新娘與左右兩側的伴娘們開心的合照，而作為新娘的好朋友或閨蜜，伴娘想當然的也會精心打扮一番。

一般來說，在妝容和衣著上都會盡量低調一些，以免搶了新娘的風頭。然而這名長相神似藝人楊謹華的伴娘，因顏值完勝新娘，成了網友熱議的焦點。

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許多人紛紛留言表示：「這伴娘我要了！」「不在一個等級哪來的輸贏..？」「伴娘真好看。」「也太像楊謹華。」

不過也有網友替新娘感到委屈，心痛的表示：「伴娘要低調，不能搶新娘的風頭，要認清誰才是婚禮的主角！」「太傻，怎麼邀比自己漂亮的。」「伴娘心機重。」「新娘應該絕交，根本故意的，喧賓奪主！」

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