國安部：境外組織利用地理信息系統軟件竊密　開展排查整改

據「國家安全部」微信公眾號11日消息，近期國家安全機關工作發現，內地有關重要行業領域使用的境外地理信息系統軟件存在搜集外傳地理信息數據的情況，部分數據重要敏感，甚至涉及國家秘密，對國家安全構成嚴重威脅。



針對上述情況，國家安全機關會同有關部門開展地理信息數據安全風險專項排查治理，指導、協助涉事單位開展清查整改，及時消除重大數據竊密、洩密等安全隱患。



外地地理信息系統軟件繪製的城市管網圖。（國家安全部）

國家安全部發文稱，一些別有用心的組織和人員利用地理信息系統軟件，企圖竊取涉密敏感地理信息數據，對國家安全帶來了威脅和隱患。

地理信息系統軟件是具備地理信息數據採集、存儲、分析、管理、共享等功能的專業軟件。這些軟件功能強大，能夠將採集的各類地理信息標注在地圖上，並根據需要進行分析和展示，坐標精度甚至能夠達到厘米級。

然而，個別境外組織、機構和人員卻盯上了地理信息數據這塊「大蛋糕」，企圖利用地理信息系統軟件開展情報竊密活動。手段包括：在軟件使用過程中自動連接境外服務器，無限制收集用戶數據；蓄意在軟件中預置「後門」，為網絡攻擊和數據竊取打開方便之門等。

文章又指，地理信息數據屬於高價值情報，是境外間諜情報機關情報竊密的重點。通過竊取中國高精度地理信息數據，可還原出中國交通、能源、軍事等重要領域特定區域的三維地貌圖，為偵察監視、軍事行動提供關鍵支持，將嚴重威脅中國軍事安全。