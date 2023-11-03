國安部：有「唱空者」妄圖引發金融動盪，依法懲治危害金融國安

國家安全部11月2日早上7時在微信公眾號發文指出，個別國家把金融當成地緣博弈工具，一些居心叵測者妄圖興風作浪，不僅有「看空者」「做空者」，還有「唱空者」「掏空者」，企圖動搖國際社會對華投資信心，妄圖引發中國國內金融動蕩，給新形勢下維護金融安全帶來了新挑戰。



文章指出，金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分。「金融活，經濟活；金融穩，經濟穩。」文中指出，現代金融不僅深度融入經濟運行所有環節，與每個人的幸福感、獲得感、安全感息息相關，還深刻影響社會穩定、國家治理、國際競爭等各個領域。

面對內部的貪腐和懈怠以及外部的衝擊，中國金融安全和經濟發展前景一度岌岌可危，甚至出現內外勾結「做空」中國資本的情況。（VCG）

文章又指，金融安全是國家安全的重要組成部分，維護金融安全，是關係中國經濟社會發展全局的一件帶有戰略性、根本性的大事。推動中國金融高質量發展，必須築牢金融安全防線、守住金融風險底線，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅實有力的金融支撐。

文中批評，個別國家把金融當成地緣博弈工具，屢屢玩弄貨幣霸權，動輒就揮舞「金融制裁」大棒大打出手，一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利，不僅有「看空者」「做空者」，還有「唱空者」「掏空者」，企圖動搖國際社會對華投資信心，妄圖引發中國國內金融動蕩。這些都給新形勢下維護金融安全帶來了新挑戰。

文章提到，金融與風險始終相伴，其融入經濟社會越廣越深，可能帶來的風險影響就越複雜。一些國家的經驗教訓表明，嚴重的系統性金融風險和金融危機不僅會導致經濟長期衰退，使多年的經濟發展成果和社會財富毀於一旦，還會外溢為全球風險，波及其他國家。

文章最後強調，國家安全機關要把防範化解金融風險放到更加重要的位置，積極參與經濟、金融等領域國家安全保障體系建設，對金融領域國家安全風險密切監測、準確預判、有效防範，依法打擊懲治金融領域危害國家安全的違法犯罪活動，「做金融安全的堅定守護者，為推進金融高質量發展和高水平開放作出國安貢獻」。